"매춘 진로지도 하나" 위안부 피해자 모욕에 경찰 수사…대통령마저 "얼빠진 명예훼손"

위안부법폐지국민행동 대표 입건

경찰, 활동 가담 3명도 수사 중

경찰이 국내외를 돌며 원색적인 문구로 일본군 위안부 피해자를 모욕하고, 기림비인 평화의 소녀상을 훼손한 '위안부법폐지국민행동' 대표 A씨 등에 대한 수사에 착수했다.

A씨 SNS에 올라온 사진. A씨 SNS

6일 경남 양산경찰서는 정보통신망이용촉진및정보보호등에관한법률위반상 명예훼손, 집회 및 시위에 관한 법률 위반, 재물손괴 혐의로 A씨를 입건했다고 밝혔다. 또 A씨 활동에 가담한 3명에 대해서도 신원을 특정해 수사 중이다. 경찰은 지난해 9월24일 A씨 사건 관련 고발장이 접수되고 본격적인 수사에 착수한 것으로 전해졌다.

A씨는 지난 10월 경찰 통고로 양산과 서울지역 한 학교 앞 소녀상 철거 시위가 막히자, 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 시위 예정지인 학교 사진과 함께 "교정에 매춘부 동상을 세워 매춘 진로지도를 하느냐" "사기극의 상징인 흉물"이라며 피해자를 모욕하는 글을 올렸다. 위안부 문제를 공론화한 일본 아사히신문사 앞에서 '위안부 사기 이제 그만!'이라는 현수막을 든 사진을 게시하기도 했다.

A씨는 이외에도 그동안 전국에 설치된 소녀상 인근에서 철거를 요구하며 여러 차례 시위를 벌여왔다. 이 과정에서 위안부와 관련된 역사적 사실을 부정하고 '성매매 여성'으로 매도하거나 소녀상에 '철거'라는 문구가 쓰인 마스크를 씌우는 등 혐오적 행동으로 비판받았다. 특히 지난 11월에는 춘천 한 고등학교 정문 앞에서도 마이크와 확성기를 동원, 평화의 소녀상 철거를 주장해 물의를 빚기도 했다. 해당 학교는 2019년 도내 학교 중 처음으로 평화의 소녀상을 교정에 세운 곳이다.





李 대통령 "얼빠진 사자명예훼손" 비판

이재명 대통령. 연합뉴스

이와 관련 이재명 대통령은 "얼빠진 사자명예훼손"이라며 강하게 비판했다. 이 대통령은 6일 엑스(X·옛 트위터)에 A씨 등이 경찰에 입건돼 수사 중이라는 인터넷 기사 링크를 공유하면서 이같이 밝혔다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

