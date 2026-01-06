원전현장인력양성원, 전력 심장 다루는 ‘기술장인’ 배출한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

15기 취업과정 입교식 개최, 청·장년 실업 해소·지역 일자리 창출 앞장

대한민국 경제가 멈추지 않고 돌아가는 비결은 24시간 빛을 내는 원전이다.

원자력과 전력산업 특화 전문인력 양성기관인 원전현장인력양성원(원장 이인식)이 지난 5일 '제15기 취업과정 교육생 입교식'을 개최하고 본격적인 기술 교육에 돌입했다.

2026년 15기 취업과정 교육생 입교식. 원전현장인력양성원 제공

이번 15기 교육은 ▲비파괴검사 ▲전기제어 ▲파이프용접 ▲특수용접 등 총 4개 과정으로 운영된다. 정원 60명 모집에 총 151명이 지원하여 평균 2.5대 1의 높은 경쟁률을 기록, 원전산업 분야 취업을 희망하는 청·장년층의 높은 관심을 입증했다.

양성원은 원전 현장의 우수 인력을 적기에 공급하고 실질적인 일자리 창출을 위해 경북도, 경주시, 한국수력원자력이 공동 출연해 2019년 6월 개원했다. 개원 이후 자격증 취득률 90%, 취업률 81%라는 압도적인 성과를 내며 국내 최고 수준의 직업훈련기관으로 자리매김하고 있다.

입교한 교육생들에게는 파격적인 혜택이 제공된다. 교육비 전액 무료는 물론, 기숙사 제공과 함께 교재비, 실습재료비, 실습복, 안전화 등 교육에 필요한 모든 물품이 지원된다. 또 교육장려금과 취업장려금을 별도로 지급해 교육생들이 오직 기술 습득에만 전념할 수 있도록 돕는다.

특히 양성원은 단순 기술 전수를 넘어 취업 역량 강화에 집중하고 있다. 이력서 작성 컨설팅, VR 활용 모의 면접, 1:1 취업 상담 등 특별 프로그램을 운영하며, 51여개의 유관 기업·기관과 구축한 산학협력 네트워크를 통해 교육생들의 성공적인 사회 진출을 돕는다.

지난 14기 수료생인 신성광 씨는 "양성원에서의 3개월은 단순한 기술 습득을 넘어 현장에서 필요한 장인 정신을 배우는 소중한 시간이었다"며 "막막했던 취업 고민을 해결하고 사회로 나아갈 자신감을 얻게 해준 양성원에 감사드린다"고 소감을 전했다.

이인식 원장은 이날 입교사에서 "고용 한파 등 어려운 여건 속에서도 새로운 도전을 선택한 교육생들을 진심으로 환영한다"며 "앞으로 3개월간의 집중 교육을 통해 여러분이 국가 전력산업 발전을 견인할 핵심 장인으로 거듭날 수 있도록 모든 역량을 쏟아 지원하겠다"고 말했다.





양성원은 연중 교육생을 모집하고 있으며 상세한 교육과정과 지원 방법은 홈페이지를 확인하거나 전화로 문의하면 된다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

