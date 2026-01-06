"AI 혁신으로 미래 성장 경제도시"…광주상의, 신년인사회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI·반도체 중심 주력산업 고도화

창조적 인재 양성·노사산업평화

6일 광주상공회의소는 희망찬 새해의 포부를 밝히며 정진을 다짐하기 위한 '2026년 신년인사회'를 개최했다. 광주상공회의소 제공

광주상공회의소는 희망찬 새해의 포부를 밝히며 정진을 다짐하기 위한 '2026년 신년 인사회'를 개최했다고 6일 밝혔다.

이날 오전 김대중컨벤션센터에서 열린 신년 인사회에는 한상원 광주상공회의소 회장, 강기정 광주시장, 주순선 전남도 동부지역 본부장, 박지원 국회의원, 양부남 국회의원, 안도걸 국회의원, 민형배 국회의원, 정진욱 국회의원, 정준호 국회의원, 민주노총 광주지역본부 이종욱 본부장, 각 구청장 및 주요 기관·단체장, 기업인 등 800여명이 참석했다.

이날 참석자들은 병오년 새해를 맞아 "AI 혁신으로 산업경쟁력을 높여 미래 성장 경제도시를 만들어가자"고 다짐했다.

한상원 회장은 "지난해 저성장과 산업 패러다임 변화 속 힘겨운 한 해였지만 국가적으로는 수출 7,000억 달러를 달성하면서 세계 6위의 무역 대국으로 발돋움하는 저력을 보여줬다"며 "지역에서도 주력 산업 분야의 앵커 기업과 협력사들의 협력으로 생산과 고용을 이뤄냈으며, 복합쇼핑몰 등 도시경쟁력 강화를 위한 대형 프로젝트들도 본격화되는 의미 있는 한 해였다"고 평가했다.

이어 "올해는 글로벌 성장 둔화와 더불어 관세 영향이 본격화될 것으로 전망되는바, 이제는 불확실성을 '상시적인 환경'으로 인식하고, 과거의 성공 방정식에서 벗어나 고객이 있고 시장이 있는 곳을 향해 변화와 혁신을 거듭해야 한다"고 강조했다.

지역 경제 활성화를 위한 핵심 과제로 ▲AI·반도체 중심의 주력산업 고도화와 신성장동력 육성 ▲글로벌 기업 유치 및 창조적 인재 양성을 통한 양질의 일자리 창출 ▲노사 간 신뢰를 바탕으로 한 '노사산업평화' 정착 등을 제시했다.

한 회장은 "광주상의가 기업의 동반자이자 정책적 파트너로서 안전한 산업현장과 평화로운 산업현장 조성을 위해 책임 있는 역할을 다하고, 본래 한 뿌리인 광주와 전남이 통합하고 협력하여 대한민국을 인공지능 3대 강국으로 도약시키는 선도도시가 되도록 모두 함께 마음과 뜻을 모아야 한다"고 말했다.

강기정 시장은 "군 공항 특별법 제정, 이전지역 특정을 통해 광주 군 공항 이전 문제의 엉킨 실타래를 풀고 합의에 이르렀다"며"탄약고를 비롯한 군 공항 종전 부지 개발을 통해 광주 미래의 100년을 설계하는 광주형 실리콘밸리 조성에 본격 착수했다"고 말했다.

또한 "더현대광주 복합쇼핑몰 착공에 이어 광천터미널 복합화 사업도 사전협상을 마무리 중이며 어등산 스타필드도 행정절차를 진행해 사업 추진에 속도를 내고 있다"며, "광주를 잠시 들르는 도시가 아닌 머무를 이유가 있는 도시로 변모해 갈 것이다"고 밝혔다.





주순선 전라남도 동부지역 본부장은 "지난해 전남은 사상 첫 국비 10조원 시대를 열고 글로벌 기업 유치 성과를 거두며 새로운 도약의 토대를 마련했다"며, "2026년을 전남에 찾아온 기회를 현실로 바꾸는 해로 만들어 가겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

