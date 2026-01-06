중견기업계 "한중 정상회담, 구체적 협력 프로세스 초석 놓아"

중견기업계가 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 정상회담에 대해 글로벌 경제 환경 변화에 효과적으로 대응하기 위한 구체적인 협력 프로세스의 초석을 놓은 역사적인 계기로 기록될 것이라고 했다.

한국중견기업연합회는 6일 논평을 통해 이같이 밝히며 "새해 첫 번째 외교 일정으로 중국을 방문한 것은, 최대 교역국으로서 중국과의 인적, 물적 교류를 빠르게 돌이켜 확실한 경제·민생 회복을 앞당기려는 정부의 굳은 의지가 확인되는 행보로서 매우 바람직하다"고 했다.

중견련은 이어 "특히 정례적인 장관급 협의체로서 상무협력 대화 신설, 디지털 기술, 지식재산권 보호, 환경 및 기후협력 등 관련 14건의 MOU를 체결하고 중국 핵심 광물의 원활한 수급을 위한 통용허가제를 도입하는 한편, 한반도의 평화와 안정에 대한 중국의 의지를 확인하는 등 광범위한 협력의 내용을 구체화한 것은 보다 실질적인 교류의 토대로 기능할 것"이라고 평가했다.

중국은 중견기업의 최대 수출국이자 3대 진출 희망국이다. 이에 중견기업계는 이번 한중 정상회담을 계기로 새로운 성장 동력을 발굴할 수 있을 것으로 기대했다. 중견련은 "한중 FTA 2차 협상을 통해 추가 관세 인하 및 면제 확대 등 우리 기업의 상대적 부담을 가중해 온 비형평성을 해소하고, 잔존한 중국의 비관세 장벽을 선진국에 걸맞은 수준으로 대폭 완화함으로써 단기적으로는 국내 산업의 피해를 방지하고 장기적으로는 더욱 수준 높은 양국 간 우호적 협력 관계를 구축하는 데 최선을 다해 주길 바란다"고 했다.





또 "한중 정상회담의 성과를 최대치로 끌어올리려면 민관이 참여하는 다층적 네트워크를 적극 활용해 회담의 논의를 서둘러 현실화하는 한편, 한반도 평화와 비핵화, 서해 구조물 등 엄중한 현안에 대한 합리적인 해법과 실효적인 협력 방안을 도출할 수 있도록 건설적인 협의를 이어가야 할 것"이라고 덧붙였다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

