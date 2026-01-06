"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…수산물 '저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

킹크랩 물치기·저울치기 폭로 후 협박성 항의

수산물 저울치기·물치기 관행을 폭로한 유튜버가 일부 상인으로부터 협박성 항의를 받았다고 밝혔다.

수산시장 킹크랩 중량 눈속임 방법을 설명하는 모습. 유튜브 입질의추억TV

어류 칼럼니스트 김지민씨는 최근 자신이 운영하는 유튜브 채널 입질의추억TV에 '저울치기 폭로하자 돌아온 건 상인의 협박, 그래서 결단을 내렸습니다'라는 제목의 영상을 올렸다. 김씨가 운영하는 이 유튜브는 수산물 정보를 소개하는 채널로, 구독자는 약 130만명에 달한다.

영상에서 김씨는 지난해 12월 올린 영상에서 킹크랩 판매 과정에서 이른바 '물치기'와 '저울치기' 수법을 설명한 뒤 일부 상인들로부터 협박성 발언을 들었다고 주장했다. 물치기는 수산물을 물에 담가 중량을 부풀리는 수법이고, 저울치기는 바구니 무게를 포함해 재거나 저울을 조작해 무게를 늘리는 행위를 말한다.

그는 "킹크랩 영상 좀 그만 올리라는 연락을 받았다"며 "네가 해양수산부 장관이냐, 힘든 상인들 그만 괴롭히라, 상인들 피해 입고 (당신을) 벼르는 사람들 많다는 등의 말을 들었다"고 말했다.

김씨는 해당 영상의 취지에 대해 "판매자들을 공격하려는 것이 아니라 소비자들이 어떤 방식으로 무게가 늘어날 수 있는지를 알고 현명하게 대처하길 바라는 목적이었다"고 설명했다.

그는 "양심적으로 장사하는 상인이라면 저를 싫어할 이유가 없다"며 "오히려 부당한 관행 때문에 피해를 보던 상인들로부터 '속이 시원하다'는 반응도 많았다"고 밝혔다.

어류 칼럼니스트 김지민씨. 유튜브 입질의추억TV

또 일부 댓글에서 자신을 '사이버 렉카 유튜버'라고 비판하는 데 대해서도 반박했다. 김씨는 "채널의 대부분 콘텐츠는 수산물 상식, 손질법, 소비 촉진을 위한 정보"라며 "피해자들의 제보가 들어올 경우에만 이를 소개해왔다"고 설명했다.

김씨는 수산시장 내부 구조에 대해서도 언급했다. 그는 "한 집이 여러 점포를 동시에 운영하며 사실상 독점 구조를 형성하는 경우도 있다"며 "신규 점포가 오픈을 하면 텃세를 부린다거나 갑질을 하기도 한다. 시장 차원의 자정 능력이 작동하지 않는 것이 가장 큰 문제"라고 주장했다.





아울러 김씨는 "정말 양심적으로 장사하는 상인이라면 직접 제보해 달라"며 "제가 찾아가서 홍보해주고 싶다"고 밝혔다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

