Sh수협은행, '새해에도 사장님을 응원해요!' 이벤트 실시

수협銀 가맹점 결제계좌 최초 신청 고객

입금액별 최대 5만원 상당 혜택 제공

Sh수협은행은 2026년 새해를 맞아 가맹점 결제계좌를 수협은행으로 최초 신청하는 사장님을 위한 '새해에도 사장님을 응원해요!' 이벤트를 실시한다고 6일 밝혔다.

이번 이벤트는 2026년에 카드 가맹대금(카드사 2개 이상)을 수협은행 계좌로 처음 입금 신청하는 개인사업자(개인) 고객이면 자동으로 응모된다.

세부 미션과 경품으로는 이벤트 기간(2026.01.02~2026.03.31) 가맹대금 누적 입금액에 따라 ▲10만원 이상 '이마트상품권(1만원)', ▲100만원 이상 '이마트상품권(2만원)', ▲500만원 이상 '이마트상품권(5만원)'이 해당 조건 달성자 전원에게 제공된다.

'가맹점 결제계좌 신청 변경 서비스'는 Sh수협은행 영업점 또는 모바일뱅킹 앱인 '파트너뱅크'를 통해 신청 가능하며, 별도 비용 부담 없이 한 번에 최대 9개 카드사의 가맹점 결제계좌를 신규 등록·변경할 수 있다.





Sh수협은행 관계자는 "고객이 직접 참여하여 목표를 달성할 수 있는 미션달성형 이벤트로 고객에게 흥미로운 금융거래 경험을 제공하고, 지역 소상공인 사장님들의 사업 운영에 도움이 되고자 금융이용 편의성을 높이는 서비스를 지속적으로 선보일 예정"이라며 "지역사회와 동반성장하고 아울러 금융소비자의 니즈를 충족하는 고객중심 은행이 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

