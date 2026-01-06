한투운용, 연금 수탁고 6조원 육박…"역대 최대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국투자신탁운용은 연금 공모펀드 부문에서 지난해 6000억원 이상 자금이 유입되며 역대 최대 규모를 기록했다고 6일 밝혔다.

금융투자협회에 따르면 지난해 말 기준 한국투자신탁운용의 개인연금, 퇴직연금 공모펀드 합산 연금 공모펀드 수탁고는 5조9988억원으로 집계했다. 지난해 6594억원 순증했다. 2022년 말 수탁고 대비로는 1조7000억원 이상 성장한 규모다.

성과는 일부 상품에 대한 일회성 유입이 아니라, 다양한 전략의 펀드 라인업이 고르게 성과를 내며 투자자들의 신뢰를 얻은 결과라는 분석이다. 실제로 자산배분형·채권형·글로벌주식형 등 전 영역에서 균형 잡힌 성장이 이뤄진 것으로 나타났다.

대표 펀드로는 ▲한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 ▲한국투자MySuper알아서펀드 ▲한국투자크레딧포커스ESG펀드 ▲한국투자미국장기국채펀드 ▲한국투자GoldmanSachs미국테크 등이 있다. 특정 상품 유형에 편중 없이 펀드 라인업 전반의 설정액이 크게 증가했다.

한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈는 국내 대표 타겟데이트펀드(TDF)로 출시 이후꾸준히 우수한 장기 수익률을 기록하며 연금 공모펀드 수탁고 증가에 기여했다. 펀드평가사 에프엔가이드에 따르면 해당 펀드 시리즈는 전년 말 퇴직연금온라인(C-Re) 클래스 기준 5개 빈티지에서 3년 수익률 1위를 차지했다. 3년 수익률은 52.20~80.16%, 1년 수익률은 8.35~13.30% 수준이다. 또한 전년 말 기준 해당 펀드 시리즈의 설정액은 5825억원으로, 2024년 말 대비 3000억원 이상 증가하며 성장세를 보였다.

연금펀드 라인업 가운데 한국투자MySuper알아서펀드 성장세도 두드러진다. 해당 펀드 설정액은 2025년말 기준 1769억원으로, 2024년말 대비 1135억원 증가했다. 한국투자MySuper알아서펀드는 연금 선진국 호주의 디폴트옵션인 'MySuper'를 벤치마킹한 상품으로 지난해 3분기 기준 해당 펀드가 100% 편입된 디폴트옵션이 1년 수익률 32.83%로 1위를 기록했다.

국내 채권형 펀드 중에서는 17년 운용 이력을 자랑하는 한국투자크레딧포커스ESG펀드시리즈가 꾸준한 성과를 바탕으로 연금 클래스 기준 설정액 7000억원을 돌파했다. 연금 투자자의 관심을 받고 있다. 해당 펀드는 A-등급 이상의 국내 우량 크레딧 채권에 집중 투자하며, 1.5~2년 내외의 중단기 듀레이션으로 안정성과 수익성을 동시에 추구한다. 국공채를 활용한 유동성 관리와 철저한 종목 분석을 통한 저평가 채권 발굴 전략도 강점이다.

오원석 한국투자신탁운용 연금담당 상무는 "연금 투자는 무엇보다 안정적인 수익성과 운용 능력이 중요하다"며 "특히 TDF와 밸런스드(BF)펀드의 경우 장기자본시장가정(LTCMA), 동적 자산배분 곡선(글라이드 패스) 등 원화 투자자 특성을 반영한 포트폴리오 설계가 긍정적인 결과로 이어졌다"고 말했다.

이어 "당사의 연금 공모펀드는 고객 중심의 상품 제공과 운용 성과를 통해 투자자에게 실질적인 가치를 제공하고자 노력하고 있다"고 덧붙였다.





AD

상품은 실적배당형으로, 과거의 운용 성과가 미래 수익률을 보장하지 않으며 운용 결과에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.

AD





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>