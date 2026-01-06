동해시, 해맞이 관광객 41% '껑충'…6만4000명 방문

동해시, 지역경제 소비효과 1일 54억원
강원도 동해시는 해맞이 연휴기간(2025년 12월 31일~2026년 1월 1일) 동안차량번호인식 CCTV 자료를 분석한 결과, 동해권 유입 차량이 총 1만8956대로 집계됐으며 이를 바탕으로 해맞이 관광객이 약 6만3996명 방문한 것으로 추정된다고 6일 밝혔다.
이번 분석은 관내 주요 진입 거점인 동해IC와 망상IC를 중심으로 유·출입 차량 통계를 집계해 수행됐다. 차량 유형별 유입 현황은 1만8,956대 중 승용 1만6182대, 승합 515대, 트럭 1820대, 기타 439대이며, 거점별 유입차량은 동해IC 1만1903대, 망상IC 7053대로 나타났다.
같은 기간 유출 차량은 총 2만4087대(승용 2만325대, 승합 741대, 트럭 2487대, 기타 534대)로 집계됐으며, 거점별로는 동해IC 1만3292대, 망상IC 1만795대가 기록됐다.
전년 동기간(2024년 12월 31일~2025년 1월 1일) 유입 차량 1만3435대와 비교할 때 올해 유입 차량은 5521대 증가해 약 41% 증가한 것으로 분석됐다.
차량 유형별 탑승 인원은 승차 가정치(승용 3명, 승합 30명)를 적용해 관광객 규모를 산출하여, 해맞이 관광객은 총 6만3996명으로 추정됐다. 승용차 관광객 4만8546명(유입 승용 1만6182대 × 3명), 승합차 관광객 1만5450명(유입 승합 515대 × 30명)이다.
또한 한국관광데이터랩 기준으로 1인 당일 관광객 소비금액인 8만4천원을 적용하면, 이번 연휴 해맞이 관광객의 지역 내 소비규모는 약 53억7566만원 이상으로 추정된다.
이인섭 안전과장은 "최근 3년간 감소세를 보이던 해맞이 관광 흐름이 올해 들어 증가세로 전환됐다"며 "지속적인 관광지 홍보와 기상 여건 등 복합 요인이 영향을 준 것으로 본다"고 밝혔다.
이어 "CCTV 자료를 활용한 데이터 기반의 과학적 분석을 통해 관광 분야는 물론 행정 전반의 기초자료로 활용할 수 있는 자료를 제공하겠다"고 말했다.
동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
