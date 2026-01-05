강훈식 비서실장 "韓 대전환 5대 목표, 성과 창출에 사활 걸라"

대통령 비서실장 주재 수석보좌관회의

강훈식 "구호가 아닌 성과로 증명할 때"

강훈식 대통령 비서실장은 5일 이재명 대통령이 신년사를 통해 밝힌 '2026년 대한민국 대전환' 목표와 관련해 "이제는 구호가 아닌 구체적인 성과로 증명해야 할 시점"이라고 말했다.

전은수 청와대 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 강 실장이 수석보좌관회의에서 이같이 언급했다고 밝혔다.

강 실장은 "대한민국 대전환의 5대 목표가 국민이 실질적으로 체감할 수 있는 결과로 이어져야 한다"며 청와대와 정부 부처, 유관 공공기관을 향해 구체적인 추진계획 수립, 점검체계 마련, 성과 창출에 "사활을 걸고 역량을 집중할 것"을 강조했다.

이 대통령은 신년사를 통해 수도권이 아닌 지방 주도 성장, 과실을 고루 나누는 모두의 성장, 안전이 지켜지는 지속가능한 성장, 문화가 이끄는 매력적인 성장, 평화가 뒷받침되는 안정적 성장 등 5가지 대전환 목표를 밝힌 바 있다.

또 강 실장은 우리 기업 제품이 세계적으로 경쟁력을 인정받고 있음에도 국내 소비자가 상대적으로 불리한 조건에서 구매하고 있는 현실도 꼬집었다고 전 부대변인은 설명했다.

강 실장은 "동일한 제품을 보다 저렴하게 구매하기 위해 해외 직구에 나설 수밖에 없는 구조는 정상적이지 않다"며 산업통상부 등 관계기관에 "유통구조와 시장 질서, 가격정책 전반을 점검하고 국내 소비자가 합리적인 가격에 제품을 구매할 수 있도록 개선 방안을 검토해 보고하라"고 요청했다.





한편 강 실장은 청소년 생리용품 지원 사업과 관련해 여전히 존재하는 사각지대와 이용 불편 문제를 지적하며 시장 구조의 근본적인 개선 방안 검토를 주문했다. 아울러 성평등가족부에는 신청 절차 간소화와 전달체계 개선방안 마련을 촉구했고, 공정거래위원회에는 주요 필수 생활용품 가격이 불공정한 구조로 형성된 것은 아닌지 조사하라고 지시했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

