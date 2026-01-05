金여사, 한중 가교 역할 中여성에 '떡만둣국' 대접 "'지단'아 유난히 잘 돼, 양국 사이 더 좋아질 것"

"양국의 오후가 더 깊어지길"

국빈 방중 일정을 소화하고 있는 이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 5일(현지시간) 중국 베이징 주중대사관 관저에서 '한중 가교 역할'을 해온 중국 여성 인사들을 초청해 한식 오찬을 마련했다. 김 여사는 한국의 새해 음식인 떡국과 중국의 만두 풍습을 결합한 '떡만둣국'을 직접 준비하며 "양국의 우호가 더 깊어지길 바란다"고 했다.

김 여사는 베이징대 외국어대학 부학장 겸 한반도센터 소장인 왕단, 중국장애인복지기금회 이사장 자오수징, 중국전매대 교수 판샤오칭 등 현지 교육·문화·복지·기업 분야 여성 인사 9명 등이 함께한 자리에서 이같이 말했다.

김 여사는 흰색 블라우스와 검은색 치마 차림에 하늘색 앞치마를 두르고 떡만둣국 트레이와 함께 행사장에 들어섰다. 김 여사는 "한국은 설에 떡국을 먹고, 중국도 춘절에 만두를 드신다고 들었다"며 "오늘은 떡하고 만두를 넣은 떡만둣국을 준비했다. 여러분이 중국과 대한민국의 가교 역할을 훌륭하게 해주셔서 의미를 담아 만들어 봤다"고 했다.

김 여사는 이어 떡만둣국에 김과 계란지단 고명을 얹어 참석자들에게 건넸다. 김 여사는 "떡만둣국 끓일 때 지단 부치는 게 제일 일인데, 오늘은 유난히 잘 되는 걸 보니 중국과 우리 대한민국의 사이가 점점 더 좋아지지 않을까 생각한다"고 말한 뒤, 옆에서 지단의 양을 조절하셔야겠다고 조언하니 "제가 손이 좀 커요"라며 활짝 웃기도 했다.

김 여사는 인사말을 통해 "한국·중국 양국을 잇는 가교로써 사회 각 분야에서 활동하고 계신 여러분을 만나 뵙게 돼 진심으로 반갑다"며 "떡국과 만두가 어우러진 떡만둣국을 나눠 먹으며 모두에게 평안하고 넉넉한 한 해가 되기를 바란다"고 말했다. 답사에 나선 왕단 부학장은 통역을 통해 "단순한 한 끼의 점심이 아니라 언어와 국경을 넘어선 정"이라며 "앞으로도 두 나라 우호를 전하는 역할을 계속하겠다"고 밝혔다. 김 여사는 왕 부학장의 발언에 "떡국 한 그릇에 이렇게 큰 의미를 부여해 주시니 몸 둘 바를 모르겠다"며 감사를 표했다.





오찬 상에는 떡만둣국 외에도 떡갈비, 두부조림, 산적 등이 함께 올랐다. 사회자는 "지난해 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 시진핑 주석 국빈 만찬에서 선보였던 떡갈비를 중국 현지에서 구할 수 있는 재료로 만들었다"고 설명했다.





베이징(중국)=임철영 기자

