부산은행, 햇살론 통합 신상품 출시

BNK부산은행이 지난 2일 서민금융진흥원의 정책서민금융 지원체계 개편에 따라 기존 햇살론15, 햇살론뱅크 상품을 '햇살론 특례', '햇살론 일반'으로 새롭게 출시했다고 밝혔다.

'햇살론 특례보증'은 서민금융진흥원 100% 보증상품으로 대출 대상은 연소득 3500만원 이하이면서 신용평점 하위 20%에 해당하는 자로 대출금액은 최대 1000만원까지 가능하다.

대출 대상 중 일반 대상은, 대출금리가 최대 연 12.5%로 기존 '햇살론15' 금리인 연 15.9% 대비 3.4%포인트 인하됐으며, 사회적배려대상자는 최대 연 9.9%로 기존 대비 6.0%포인트 인하 적용된다.

'햇살론 일반보증'은 서민금융진흥원 90% 보증상품으로 대출 대상은 연소득 3500만원 이하 또는 연소득 4500만원 이하이면서 신용평점 하위 20%에 해당하는 자로 대출금액은 최대 1500만원까지 가능하고 대출금리는 보증료율을 포함한 연 12.5% 이내로 적용된다.





장인호 부산은행 개인고객그룹장은 "이번 햇살론 개편과 함께 앞으로도 금융 사각지대에 놓인 중·저신용자 고객을 위한 금융 지원을 강화하겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

