이철우 경북지사 "경제혁신 통해 희망의 경북시대 열어갈 것"…안동상의 신년인사회

이철우 경북도지사는 5일 안동 국제컨벤션센터에서 열린 '2026년 안동상공회의소 신년인사회'에 참석해 지역 상공인들과 새해 인사를 나누고 지역경제 도약을 위한 협력 의지를 다졌다.

안동상공회의소가 주최한 이날 행사에는 이철우 도지사를 비롯한 임종식 경북교육감, 권기창 안동시장, 김경도 안동시의회 의장, 김대일 권광택 김대진 경북도의원, 상공인 등 250여명이 참석했다.

안동상의 주최로 열린 신년인사회에 참석한 인사들이 한자리에 모여 기념촬영을 하고 있다.

이날 행사에는 '안동바이오생명 국가산단 기업 투자유치 퍼포먼스'와 안동시의 발전을 염원하는 시루떡 절단식 등 신년 안동시민의 안녕과 기업 발전을 기원하는 덕담 시간을 가졌다.

이대원 안동상공회의소 회장은 신년사를 통해 "지난해 대형 산불이라는 큰 시련 속에서도 안동은 행정과 시민, 기업이 한마음으로 위기를 극복해 냈다"며"이는 지역의 저력과 공동체 정신을 다시 한번 확인한 계기였다"고 말했다.

이철우 도지사는 축사를 통해 "지난해 거둔 성과들은 여기 계신 상공인들과 도민들의 헌신적인 뒷받침이 있었기에 가능했다"며 "2026년은 인공지능(AI) 반도체 차세대 모빌리티 등 첨단산업과 문화 관광 농업대전환의 경제혁신을 통해 희망의 경북시대를 열어갈 것"이라고 말했다.





경북도는 앞으로도 안동을 비롯한 도내 시군, 상공회의소와 긴밀히 협력해 기업 하기 좋은 환경 조성과 미래 산업 육성, 지역 균형 발전에 속도를 낼 계획이다.





