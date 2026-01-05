김병주, 경기지사 출마…"이재명정부 성공, 경기도에서 완성"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

金, 국회 소통관에서 출마 기자회견

김병주 더불어민주당 의원(남양주을)이 5일 "이재명 대통령의 동지로서 이재명 정부의 성공을 경기도에서 완성하겠다"며 오는 6월3일 지방선거에 경기도지사 후보 출마의 뜻을 밝혔다.

김 의원은 이날 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "도민주권행정으로 '진짜 경기도'를 만들 것"이라고 말했다.

김 의원은 "경기도는 대한민국의 심장이다. 사람이 가장 많이 살고, 일이 가장 많으며, 아침 출근길이 가장 바쁜 곳"이라며 "정치·경제·사회·문화 등 대한민국의 중심이 경기도로 이동하고 있다. 경기도가 바뀌면 대한민국이 바뀐다"고 강조했다.

김 의원은 또 "지금 대한민국은 중대한 갈림길에 서 있다. 윤석열 정권의 검찰 독재와 내란의 그림자를 걷어내고 이재명 정부의 성공에 사활을 걸어야 할 때"라며 "대한민국의 미래가 그 성공에 달려있다. 가장 확실하게 증명해야 할 곳이 바로 경기도"라고 역설했다.

연합뉴스

이어 "저는 고비마다 이 대통령과 함께해 온 동지이자 정치공동체"라며 "말이 아닌 행동과 성과로 증명할 것"이라고 덧붙였다.

현역 경기지사이자 유력 경쟁자로 꼽히는 김동연 경기지사를 겨냥해 "이 대통령이 경기지사로 재임하던 시절 경기도 행정은 '공정'이라는 기준을 세우며 한 단계 도약했다. 그러나 이후 경기도는 다음 단계로 나아가지 못했다"고 비판하기도 했다.





여당 내에서 경기지사 출마 의사를 공식 발표한 것은 양기대 전 의원에 이어 김 의원이 두 번째다. 이외에도 국회 법제사법위원회 위원장을 맡고 있는 추미애 의원(하남갑), 한준호 의원(고양을), 염태영 의원(수원무) 등이 민주당 경기지사에 출사표를 던질 것으로 전망된다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

