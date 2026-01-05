화성시, 경기도 시·군 최초 '아이 돌봄' 전담 센터 설치

맞벌이·한부모가정 등 돌봄 공백 해소 강화
돌보미 인원도 306명→380명으로 늘려
경기도 화성시는 이달부터 아이돌봄 서비스만 전담하는 '화성시 아이돌봄센터'를 설치·운영한다고 5일 밝혔다. 관련 전담센터 운영은 경기도 시·군 중 첫 사례다.
아이돌봄 서비스는 부모의 맞벌이 등의 사유로 양육 공백이 발생한 가정의 12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미가 찾아가는 돌봄 서비스를 제공하는 서비스다.
시는 증가하는 수요에 대응해 그동안 화성시가족센터 내 위탁사무로 운영해 왔던 아이돌봄 지원사업을 확대, 별도 센터를 설치해 독립 운영하게 된다.
센터는 병점 유앤아이센터 내에 마련된다. 이곳에서는 아이돌보미 사업 관련 ▲모집·교육 관리 ▲서비스 이용자와 아이돌보미 간 서비스 연계 지원 ▲서비스 안내 및 홍보 ▲서비스 비용의 지원 등을 담당한다.
시는 이번 전담 센터 운영으로 맞벌이·한부모·저소득 가정 등 돌봄 공백이 발생하기 쉬운 가구의 아이돌봄 서비스 접근성을 높이고, 전문 아이돌보미 인력에 대한 체계적인 관리와 교육을 통해 신뢰할 수 있는 공공돌봄 체계를 구축할 방침이다.
서비스는 행정복지센터 방문 또는 복지로 온라인 신청을 통해 이용할 수 있다. 기준 중위소득 250% 이하 가정은 소득 기준에 따라 차등적으로 정부 지원을 받을 수 있다.
시는 센터 설치와 함께 서비스에 투입되는 아이돌보미 인원도 306명에서 380명으로 대폭 확대해 시민들의 대기시간을 단축하고 안정적이고 질 높은 돌봄 서비스를 제공할 계획이다.
지금 뜨는 뉴스
정명근 화성시장은 "앞으로도 아이와 부모 모두가 행복한 도시, 전국이 주목하는 아이 키우기 좋은 도시로 도약해 나가겠다"고 말했다.
정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>