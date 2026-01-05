화성시, 경기도 시·군 최초 '아이 돌봄' 전담 센터 설치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

맞벌이·한부모가정 등 돌봄 공백 해소 강화

돌보미 인원도 306명→380명으로 늘려

경기도 화성시는 이달부터 아이돌봄 서비스만 전담하는 '화성시 아이돌봄센터'를 설치·운영한다고 5일 밝혔다. 관련 전담센터 운영은 경기도 시·군 중 첫 사례다.

화성시가 경기도내 지자체로는 최초로 전담 센터 방식으로 운영하는 '화성시 아이돌봄센터'. 화성시 제공

아이돌봄 서비스는 부모의 맞벌이 등의 사유로 양육 공백이 발생한 가정의 12세 이하 아동을 대상으로 아이돌보미가 찾아가는 돌봄 서비스를 제공하는 서비스다.

시는 증가하는 수요에 대응해 그동안 화성시가족센터 내 위탁사무로 운영해 왔던 아이돌봄 지원사업을 확대, 별도 센터를 설치해 독립 운영하게 된다.

센터는 병점 유앤아이센터 내에 마련된다. 이곳에서는 아이돌보미 사업 관련 ▲모집·교육 관리 ▲서비스 이용자와 아이돌보미 간 서비스 연계 지원 ▲서비스 안내 및 홍보 ▲서비스 비용의 지원 등을 담당한다.

시는 이번 전담 센터 운영으로 맞벌이·한부모·저소득 가정 등 돌봄 공백이 발생하기 쉬운 가구의 아이돌봄 서비스 접근성을 높이고, 전문 아이돌보미 인력에 대한 체계적인 관리와 교육을 통해 신뢰할 수 있는 공공돌봄 체계를 구축할 방침이다.

서비스는 행정복지센터 방문 또는 복지로 온라인 신청을 통해 이용할 수 있다. 기준 중위소득 250% 이하 가정은 소득 기준에 따라 차등적으로 정부 지원을 받을 수 있다.

시는 센터 설치와 함께 서비스에 투입되는 아이돌보미 인원도 306명에서 380명으로 대폭 확대해 시민들의 대기시간을 단축하고 안정적이고 질 높은 돌봄 서비스를 제공할 계획이다.





정명근 화성시장은 "앞으로도 아이와 부모 모두가 행복한 도시, 전국이 주목하는 아이 키우기 좋은 도시로 도약해 나가겠다"고 말했다.





