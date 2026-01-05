남원소방서, 겨울철 전열기 화재 예방 집중 홍보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전기장판 등 전열기 사용 급증

전북 남원소방서가 지난해 8월 발생한 주택 화재를 진압하고 있다. 전북 남원소방서 제공

전북 남원소방서가 겨울철 난방기기와 전기제품 사용이 급증함에 따라 전기적 요인으로 인한 화재 예방에 각별한 주의를 당부하고 나섰다.

5일 남원소방서에 따르면 소방청 통계를 분석한 결과 최근 5년간(2020~2024년) 전북자치도 내에서 발생한 겨울철 화재 2,743건 중 전기적 요인에 의한 사고는 555건으로 집계됐다.

이는 전체의 20.2%에 달하는 수치로, '부주의'에 이어 두 번째로 높은 화재 원인으로 분석됐다.

특히 전기난로, 전기장판 등 전열기기 사용이 집중되는 겨울철에는 사소한 취급 부주의가 대형 화재로 이어질 가능성이 매우 높다. 이에 따라 남원소방서는 시민들을 대상으로 안전 사용 수칙 홍보와 캠페인 등 전방위적인 예방 활동을 집중 추진하고 있다.

주요 안전 수칙으로는 ▲전기제품 전선 파손 및 플러그 상태 확인 ▲전기장판이 무거운 물건에 눌리거나 접히지 않도록 관리 ▲외출 및 취침 전 전원 차단 등이 꼽힌다.





남철희 남원소방서장은 "전기제품은 일상에 편리함을 주지만 작은 방심이 돌이킬 수 없는 화재로 이어질 수 있다"며 "시민 여러분께서는 난방용 전기제품의 안전 수칙을 철저히 준수해 안전하고 따뜻한 겨울을 보내시길 바란다"고 강조했다.





