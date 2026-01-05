"성심당 빵 들고 있지 마세요" 임영웅만 가능한 미담 또 나왔다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성심당 방문한 팬들 위해 '빵 보관소' 운영

팬들 "역시 임영웅" "공연계 1황 클라스"

대전에서 콘서트를 연 가수 임영웅이 지역 대표 명소로 자리 잡은 빵집 '성심당'을 찾은 팬들을 위해 '빵 보관 부스'를 마련했다. 팬들의 이동 동선과 사소한 불편까지 고려한 세심한 운영에 뜨거운 반응이 쏟아졌다.

임영웅은 지난 2일부터 4일까지 사흘간 대전컨벤션센터 제2전시장에서 전국투어 '아임 히어로'(IM HERO) 대전 공연을 열었다. 공연 직후 각종 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 콘서트 현장 사진과 후기가 잇따라 올라왔다.

가수 임영웅(왼쪽)과 지난 2일부터 사흘간 대전에서 열린 임영웅 콘서트장에 마련된 '빵 부스'. 인스타그램·온라인 커뮤니티

공연장 안 '빵 보관 부스' 마련…누리꾼 "역시 임영웅"

이번 대전 공연에서 특히 주목받은 것은 공연장 내에 마련된 '빵 보관 부스'였다. 대전은 전국적으로 유명한 빵집 성심당이 있는 도시인 만큼, 타지역에서 방문한 팬들이 공연 전 빵을 구매한 뒤 보관 문제로 난처해하는 경우가 많다. 임영웅 측은 이러한 상황을 고려해 관객들이 구입한 빵을 안전하게 맡길 수 있도록 별도의 보관 공간을 운영했다. 공연을 온전히 즐길 수 있도록 세세한 부분까지 신경 쓴 셈이다.

이 같은 배려에 팬들은 즉각 환호했다. 온라인상에서는 "콘서트장에서 빵 보관 서비스라니 상상도 못 했다" "팬 입장에서 꼭 필요한 걸 정확히 짚었다" "이게 바로 임영웅 콘서트의 디테일" 등 감탄이 쏟아졌다. "공연도 완벽하지만, 배려에서 이미 감동" "팬을 가족처럼 대하는 가수" "이래서 팬층이 두터울 수밖에 없다" "공연계 1황이라는 말이 괜히 나오는 게 아니다"는 반응도 이어졌다.

"메뚜기떼가 쓸고 간 줄"…임영웅 뜨자 진열대 '텅텅'

임영웅 공연의 여파는 공연장 밖에서도 확인됐다. 콘서트 기간 동안 인근 성심당 지점에서는 빵이 이른 시간에 대부분 소진됐다는 목격담이 이어졌다. 온라인상에는 "성심당에 빵이 거의 없어서 무슨 일인가 했더니 임영웅 콘서트 날이었다" "진열대가 텅 비어 있어서 깜짝 놀랐다"는 글이 올라왔다. 한 누리꾼은 "메뚜기떼가 쓸고 간 것처럼 빵 진열대가 비어 있어 놀랐다"는 글을 남기기도 했다.





임영웅은 이번 대전 공연을 마친 뒤에도 전국투어를 이어간다. 오는 16일부터 18일까지 서울 고척스카이돔에서 공연을 열고, 다음 달 6일부터 8일까지는 부산 벡스코 제1전시장 1·2홀에서 팬들과 만날 예정이다.





