안산시, 안산교육지원청과 '미래교육 협력지구' 사업 협력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이민근 시장 "학생을 중심에 둔 미래 교육모델 구축"

경기도 안산시는 지난 2일 안산시청에서 경기도 안산교육지원청과 '안산 미래교육 협력지구' 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 5일 밝혔다.

김수진 안산교육지원청 교육장(왼쪽)과 이민근 안산시장이 미래교육협력 강화 협약식에서 협약서를 들어 보이고 있다. 안산시 제공

AD

이번 협약은 학생 중심의 교육지원 확대와 미래교육 환경 조성을 위한 것이다. 양 기관은 협약을 계기로 지속 가능한 미래 교육 기반을 공고히 구축해 나가는데 협력하기로 했다.

이 사업은 지역과 학교가 함께하며 시행하는 교육 협력 모델이다. 지난 2016년부터 지방자치단체와 교육청 간 협약을 통해 '혁신교육지구' 사업으로 추진해 왔으며, 2023년 9월 '미래교육 협력지구'로 명칭이 변경됐다.

시는 올해부터 미래교육 협력지구 사업을 '경기 공유학교 학교 맞춤형' 체제로 전환해 미래 교육 실현을 위한 지역 교육협력 플랫폼 기능을 강화한다.

협약에 따라 시는 '자율·균형·미래' 등 3대 목표 아래 '안산 품은학교' 사업을 포함한 11개 세부 사업을 교육청과 함께 추진한다.





AD

이민근 안산시장은 "아이들이 행복하게 성장할 수 있도록 지역사회와 학교가 함께하는 교육 협력 모델을 한 단계 더 발전시킬 것"이라며 "미래 사회를 이끌 인재를 양성하고, 교육이 중심이 되는 미래 교육도시 안산을 만드는 데 행정력을 모으겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>