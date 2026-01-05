[신년사]윤호중 장관 "지방선거 부정·불법행위 엄정히 대응"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5일 세종청사서 행안부 시무식

충남·대전 통합 의지도 밝혀

조직문화 개선 강조하기도

윤호중 행정안전부 장관이 올해 치러질 지방선거에 대해 "주민의 뜻을 훼손하는 부정과 불법 행위에는 법과 원칙에 따라 엄정히 대응하겠다"고 밝혔다.

윤 장관은 5일 정부세종청사에서 열린 행안부 시무식에 참석해 신년사로 "주민주권 실현의 핵심 과정인 제9대 지방선거가 공정하고 투명하게 치러질 수 있도록 지원하겠다"며 이같이 말했다.

윤호중 행정안전부 장관이 26일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '국가재난관리물류기업 지정서 수여식'에서 발언을 하고 있다. 2025.11.26 조용준 기자

앞서 그는 올해 목표로 "진짜 자치, 주민 주권을 실현하겠다"며 "수도권 집중에 따른 지역 불균형에 맞서 충남·대전 통합을 시작으로 대한민국 성장의 축을 확장하겠다"고 전했다.

이어 "사회 양극화와 지방소멸과 같은 난제를 극복하기 위해 사회연대경제를 굳건히 뿌리내리고, 지역공동체의 회복을 이끌어 나가겠다"며 "소비쿠폰으로 나타나기 시작한 민생 회복의 신호를 국민이 체감할 수 있는 변화로 만들겠다"고 했다.

윤 장관은 또 "인공지능 대전환 시대를 선도하기 위해 정부 운영과 공직문화 전반을 인공지능 친화적으로 과감히 혁신하겠다"며 "대국민 민원 서비스에 AI 기능을 탑재해 원스톱으로 민원을 처리하고, 국민 편의와 행정 효율을 함께 높이겠다"고 덧붙였다.

그러면서 "'국가가 나와 내 가족의 일상을 지켜주고 있다'는 확신을 국민 여러분께 드릴 수 있도록 재난안전 역량을 한층 끌어올리겠다"며 "현장 최일선에 있는 경찰, 소방과 함께 치안 유지와 재난 대응에 빈틈없이 임하겠다"고 다짐했다.

윤 장관은 "우리 앞에 놓인 이러한 과제가 성과로 이어지기 위해서는 '참여'를 통해 현장의 목소리를 더 깊이 경청하고, '연대'로 서로의 한계를 보완해야 한다"며 "그리고 '혁신'으로 정책의 실행 방식을 근본적으로 바꿔 국민 한 분, 한 분의 삶에 실질적인 변화를 만들어 가야 한다"고 강조했다.





이를 위해 조직문화가 바뀌어야 한다는 점을 들며 윤 장관은 "간단한 보고는 메신저를 활용하고, 보고서를 꾸미는 일이나 불필요하게 대기하는 시간은 과감히 줄이겠다"며 "서로 존중하는 존댓말 사용과 근무시간 외 연락을 가급적 자제하는 문화가 자연스럽게 자리 잡도록 하겠다"고 약속했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

