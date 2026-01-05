젝시믹스, 日 역대 최대 실적 전망…매출 200억원 코앞

11월 라쿠텐 월간MVP 수상
日서 연 매출 200억원 달성할 듯
애슬레저 브랜드 젝시믹스(XEXYMIX)가 지난해 일본 현지에서 역대 최대 실적을 기록할 전망이라고 5일 밝혔다.
젝시믹스 일본법인의 지난해 3분기 누적 매출은 119억원으로 2024년 연 매출(115억원)을 넘어섰다. 지난 11월 매출은 전년 대비 72% 증가해 일본 현지 매출 200억원 고지에 가까워졌을 것으로 예상된다.
젝시믹스는 지난해 11월 라쿠텐에서 최상위 1% 브랜드에 수여하는 '월간 MVP'를 수상하기도 했다. 11월은 블랙프라이데이 등 대규모 할인행사가 겹쳐 업체 간 경쟁이 치열한 달이다.
이는 온·오프라인 채널 확대와 공격적인 현지화 마케팅의 영향으로 풀이된다. 젝시믹스는 일본 젊은 세대들이 모여 있는 간토지방을 중심으로 팝업 매장을 오픈하고 요가 클래스 등 고객참여형 이벤트를 진행했다. 도쿄, 오사카, 나고야 등 핵심 상권에는 총 3개의 정식 매장을 열었다. 이외에도 현지 예능 프로그램 협찬과 걸그룹 출신 사토 하루미 기용 등 마케팅을 병행했다.
또 날씨가 추워지면서 '쉐르파 하이넥 점퍼' 등 단가 높은 겨울 아이템 판매가 증가해 연말까지 매출 상승세를 이어갔다.
지금 뜨는 뉴스
젝시믹스 관계자는 "온·오프라인을 아우르는 멀티채널 역량을 바탕으로 올해도 시장 경쟁력을 강화해나갈 계획"이라며 "안정적인 성장 기반을 마련하고 일본 애슬레저 시장을 선도하는 브랜드로 거듭날 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.
박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>