머리 큰 사람들 의문의 1승?…"머리 작고 교육 수준 낮으면 치매위험 쑥"

美 연구진, 수녀 700명 30년 추적 연구

머리둘레 작고 교육수준 낮으면 치매 위험 높아

머리 크기와 교육 수준이 훗날 치매 발병 위험과 밀접한 관련이 있다는 연구 결과가 나왔다. 미국 전역의 고령 수녀들을 30년간 추적한 연구에서 머리둘레가 작고 교육 수준이 낮은 집단은 그렇지 않은 집단보다 치매에 걸릴 가능성이 최대 4배 높은 것으로 나타났다.

2일(현지시간) 영국 데일리 메일에 따르면 미국 텍사스 연구진은 1991년 시작된 '수녀 연구(The Nun Study)' 자료를 바탕으로 미국 7개 도시에서 생활한 가톨릭 수녀 678명의 건강 기록과 사후 뇌 부검 결과를 분석했다. 연구 대상자들의 연령은 75세에서 102세로 평균 83세였다.

연구진은 수녀들이 동일한 수도회 소속으로 주거 환경과 소득, 식단, 의료 접근성이 비슷하고 음주·흡연을 하지 않는 등 생활 습관 차이가 적다는 점에 주목했다.

연구 초기 인지 검사 결과 참가자 118명(17%)은 치매 전 단계인 경도인지장애를 보였으며 80명은 치매 진단 기준을 충족했다. 연구 시작 후 20년이 지난 시점까지 추적 관찰된 334명 가운데 39%는 중증 인지 장애를 겪고 있었다.

머리 크기·학력 낮으면 치매 위험 4배

분석 결과 머리둘레가 작고 교육 수준이 낮은 참가자들은 교육 수준이 높고 머리 크기가 큰 참가자들보다 치매 진단을 받을 가능성이 4배 높았다. 다만 머리 크기나 교육 수준 중 하나만 해당할 경우에는 치매 위험이 유의미하게 증가하지 않았다.

치매를 앓은 참가자들은 뇌의 기억 중추인 해마(hippocampus) 크기 또한 더 작은 경향을 보였다. 연구진은 머리와 뇌 크기가 작을수록 뇌세포의 절대량이 적어 노화로 인한 손상이나 치매 전 단계 변화에 대응할 수 있는 여력이 줄어든다고 설명했다.

연구팀 "치매 예방, 평생에 걸친 과제"

반면 머리둘레가 크다는 것은 곧 뇌 크기도 크다는 의미로 더 많은 뇌세포와 연결망을 가진 '인지 예비력'을 제공한다. 나이가 들며 일부 뇌세포가 손상되더라도 기능을 유지할 가능성이 높다는 것이다.

교육 역시 인지 예비력을 키우는 중요한 요소로 꼽혔다. 학습 과정은 뇌세포 간 연결을 강화하고 균형 잡힌 식단과 운동, 금연 등 건강한 생활 습관을 유지할 가능성도 높이는 것으로 알려져 있다.

연구진은 특히 머리 성장의 약 90%가 만 6세 이전에 이뤄지고 뇌는 생후 1년 만에 성인 크기의 75%에 도달한다는 점을 강조했다. 이는 치매 예방이 노년기에 국한된 문제가 아니라 유아기와 전 생애에 걸친 관리가 중요하다는 의미다.





연구팀은 "수녀 연구 결과는 인지 건강과 치매 예방이 평생에 걸친 과제임을 보여준다"며 "증상이 나타난 이후가 아닌 훨씬 이전부터의 환경과 교육이 중요하다"고 밝혔다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

