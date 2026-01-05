삼성 요즘 잘나가더니 눈에 띄게 확 불었다…이재용 주식가치 25조원 육박

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국CXO연구소, 총수 주식평가액 추이 조사

주식평가액 1000억 이상 총수 45명 대상

새해 초 총수들 주식평가액은 93조원

이재용 삼성회장, 가장 두드러진 상승곡선

삼성물산 등 주가 상승·주식 증여 등 영향

우리나라 주요 45개 그룹 총수들의 주식평가액이 최근 1년 새 35조4000억원 이상 증가한 것으로 나타났다. 이재용 삼성전자 회장은 가장 두드러진 상승 곡선을 그리며 새해 주식평가액이 25조8700억원에 육박했다.

이재용 삼성전자 회장 연합뉴스

기업분석전문업체 '한국CXO연구소'는 지난해 1월2일과 지난 2일을 기준으로 '주요 그룹 총수 주식평가액 변동 추이'를 조사해서 그 결과를 5일에 내놨다.

조사 대상은 공정거래위원회(공정위)가 지난해 지정한 92개 대기업집단 중 올해 초 기준 주식평가액이 1000억원 이상인 그룹 총수 45명이다. 이 중 1년간 주식평가액이 우상향한 총수는 41명(91.1%)에 달했다.

이 조사에 따르면, 지난해 초 57조8801억원이었던 45개 그룹 총수들의 주식평가액은 올해 초 93조3388억원으로, 35조4587억원(61.3%) 증가했다.

해당 1년 사이 가장 눈에 띄게 주식평가액이 상승한 총수는 이재용 회장이었다. 이 회장이 보유한 지난해 초 주식 가치는 11조9099억원 수준이었지만, 지난해 10월 들어 20조원을 돌파한 뒤 올해 초에는 25조8766억원으로 평가됐다. 삼성전자와 삼성물산, 삼성생명 세 곳에서 1년 사이 각각 1조원 이상 주식평가액이 늘어나며 영향을 미친 것으로 보인다.

특히 이 기간 이 회장이 보유한 삼성전자 주식 가치는 5조2019억원 수준에서 12조5177억원으로 1년 새 7조3158억원 이상 급증했다. 이는 이 회장의 삼성물산 주식평가액이 4조9051억원 넘게 증가했고 지난 2일에는 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장으로부터 삼성물산 주식(180만8577주)도 증여받아 이뤄진 결과물로 풀이된다.

오일선 한국CXO연구소 소장은 "향후 이 회장의 주식 가치가 30조원을 넘어설 수 있을지도 관심사"라며 "삼성전자 주가가 17만∼18만원대로 높아지면 우리나라에서도 30조원대 주식 갑부가 나올 수 있을 것으로 예상된다"고 했다.

이 회장 다음으로 주식평가액이 많이 오른 총수는 서정진 셀트리온 회장이었다. 서 회장의 주식평가액은 지난해 초 10조4308억원에서 올해 초 13조6914억원으로 3조2606억원가량 불었다.

김범수 카카오 창업자 겸 미래이니셔티브센터장과 정몽준 HD현대 최대주주 겸 아산재단 이사장도 최근 1년 사이 주식재산이 2조원 넘게 늘었다. 이 밖에 방시혁 하이브 이사회 의장, 정의선 현대차 회장, 최태원 SK 회장, 조현준 효성 회장도 같은 기간 주식재산이 1조원 이상 불어난 것으로 집계됐다.





한편 최근 1년 사이 주식재산 증가율이 가장 높았던 총수는 이용한 원익 회장이었다. 이 회장의 주식평가액은 지난해 초 1297억원이었지만, 올해 초에는 503.7% 증가한 7832억원을 기록했다. 이 회장은 원익홀딩스를 비롯해 원익QnC, 원익큐브 세 종목에서 주식을 보유 중이다. 지난해 초 2810원에 불과했던 원익홀딩스의 주가(종가 기준)가 올해 초 4만7650원으로 1595.7% 상승한 것이 결정적인 영향을 미쳤다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

