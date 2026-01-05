경기도, 내년 '전국(장애인)체육대회' 상징물 공모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 내년 10월 열리는 '제108회 전국체육대회'와 '제47회 전국장애인체육대회'의 성공적인 개최를 위해 정체성과 비전을 담은 상징물 공모는 오는 2월27일까지 진행한다.

이번 공모는 전 국민을 대상으로 하며 경기도의 전통과 역사·문화·비전 등 지역 정체성, 전 국민이 화합하고 참여하는 축제 분위기, 노력과 도전의 스포츠 정신 등을 표현하면 된다.

공모 부문은 ▲전국체전 및 전국장애인체전 통합 적용 엠블럼 4점 ▲마스코트 4점 ▲구호 5점 ▲양(兩) 체전 개별 적용 포스터 각 4점 ▲표어 각 5점 등 총 5개 부문 31점이다.

응모는 방문, 우편, 전자우편을 통해 할 수 있다. 부문별 전문가로 구성된 상징물 심사위원회의 공정한 심사를 거쳐 최우수 7명, 우수 10명, 장려 14명 등 총 31명의 수상자를 선정한다. 총 시상금은 3,000만 원으로 각 수상자에 대해 차등 지급된다.

경기도청

AD

수상작은 기본편 12종과 응용편 7종의 상징물 응용 매뉴얼로 제작해 대회 운영, 행사, 홍보 등에 널리 활용될 예정이다.

관련 세부 사항과 제출 양식 등은 도 공식 누리집(https://www.gg.go.kr) 고시·공고란에서 확인할 수 있으며, 기타 궁금한 사항은 경기도 전국체전추진단(031-8008-5114)으로 문의하면 된다.





AD

박래혁 경기도 문화체육관광국장은 "이번 공모를 통해 도의 정체성과 전국체전의 위상을 함께 담아낼 수 있는 상징물이 탄생하길 기대한다"며 "많은 국민의 적극적인 참여를 부탁드린다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>