노태문·류재철, CES 2026서 글로벌 데뷔전…삼성·LG 'AI 비전' 선보인다

CES 개막 전 사전 콘퍼런스

삼성·LG 모두 'AI 청사진' 제시

노태문 "AI 경험 대중화 선도"

삼성전자와 LG전자의 새로운 가전 사업 수장이 된 노태문 삼성전자 대표이사와 류재철 LG전자 최고경영자(CEO)가 'CES 2026'에서 나란히 글로벌 데뷔전을 치른다. 인공지능(AI)발 기술 경쟁이 본격화되는 상황에서 두 사람의 AI 청사진 경쟁도 불붙기 시작했다는 평가다.

노 사장은 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·IT 전시회 CES 2026 개막에 앞서 4일(현지시간) 오후 '더 퍼스트 룩(The First Look)' 프레스 콘퍼런스에 참석해 삼성전자 AI 비전과 전략을 발표했다. 그는 이날 "삼성전자의 모든 제품군과 서비스에 AI를 적용해, 고객들이 진정으로 의미 있는 AI 경험을 누릴 수 있도록 하겠다"며 "고객들의 일상 속 AI 동반자가 되어 'AI 경험의 대중화'를 선도할 것"이라고 말했다.

노태문 삼성전자 대표이사와 류재철 LG전자 최고경영자(CEO). 삼성전자/LG전자.

실행 전략으로 ▲개방형 협업을 통한 고객 선택권 확대 ▲온디바이스·클라우드 AI 간 효과적 결합을 통해 AI 서비스 최적화 ▲스마트싱스·원 UI·나우 브리프 등 AI 인터페이스 강화 ▲삼성 녹스 기반 강력한 보안과 AI 신뢰도 강화를 소개했다.

류 사장도 홈솔루션(HS)사업본부장을 맡아 생활가전 사업을 진두지휘해 온 만큼 LG전자만의 AI 방향성을 명확하게 제시할 것으로 예측된다. 류 CEO는 5일 프레스 콘퍼런스 'LG 월드 프리미어'에서 '당신에게 맞춘 혁신'을 주제로 비전과 신제품 전략을 공개한다. LG전자만의 고유한 AI 비전인 '공감지능'을 키워드로 한층 진화된 AI 기반 기술을 선보일 예정이다.





노 사장과 류 사장은 지난해 사장단 인사를 통해 대표이사 자리에 올랐다. 이들이 대표이사로 취임한 이후 글로벌 무대에 오르는 것은 이번이 처음이다. 이번 CES 데뷔를 계기로 이들 CEO는 AI 전략 방향성을 분명히 할 것이라는 분석이 나온다.





