서울대 합격 아들과 美서 휴가 즐긴 이부진…NBA 중계 '깜짝' 등장

코트 사이드 1렬... 좌석 가격1만2000달러

앞으로 공 굴러오자 즐거워하며 경기 촬영

이부진 호텔신라 사장이 아들과 함께 미국 프로농구(NBA) 경기를 관람하는 모습이 포착됐다.

4일 호텔업계에 따르면 이 사장과 아들 임동현 군이 NBA 경기를 관전하는 모습이 현지 방송을 통해 중계됐다. 국 샌프란시스코 체이스센터에서 열린 NBA 골든스테이트 워리어스와 유타 재즈 경기에서다.

이부진 호텔신라 사장이 2026년 1월 3일(현지시간) 미국 샌프란시스코 체이스센터에서 열린 NBA 골든스테이트 워리어스와 유타 재즈의 경기를 아들과 함께 관람하는 모습이 중계화면에 포착됐다. 온라인 커뮤니티 캡처

관중석 맨 앞줄에서 아들과 함께 경기 관람에 나선 이 사장은 손에는 갤럭시Z 플립 스마트폰을 들고 경기 장면을 연신 촬영했다. 중계 화면에 선수들의 활약에 박수를 치는 장면이 짧게 포착되기도 했다.

곁에서 아들 임동현 군은 안경을 쓰고 캐주얼한 티셔츠 차림으로 코트를 응시하며 경기에 집중했다. 임군은 NBA 팬으로 알려져 있으며, 지난해 1월에 어머니와 함께 현지 경기를 관람하는 모습이 중계에 잡힌 적이 있다. 당시에는 로스앤젤레스에 있는 크립토닷컴 아레나에서 열린 2023-2024시즌 NBA 정규리그 LA 클리퍼스 대 마이애미 히트의 경기를 관람했다.

화면 오른쪽 이부진 호텔신라 사장이 아들 임동현군과 함께 경기를 관람하는 모습이 포착되기도 했다. 2026.1.3. 로이터 연합뉴스

이날 골든스테이트 가드 게리 페이튼 2세가 패스미스한 공이 코트 밖으로 튀면서 관중석 1열에 앉아있던 이 사장 무릎 쪽으로 굴러왔다. 이에 이 사장은 몸을 움찔거렸으나 이내 재밌다는 듯 미소를 지었다.

이 사장이 앉은 좌석은 선수 벤치와 맞닿은 코트사이드 1열로 추정된다. 해당 좌석 가격은 약 1만 2000달러(약 1735만 원)로 알려졌다. 골든스테이트 워리어스 홈구장은 NBA에서도 티켓 가격이 비싸기로 유명하다.





한편, 임군은 올해 서울대 경제학부에 수시모집 전형으로 합격했다. 서울 강남구 휘문중·휘문고를 졸업한 임군은 대학수학능력시험에서는 한 문제만 틀린 것으로 알려져 화제가 됐다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

