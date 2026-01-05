삼성, CES 단독 홀 마련…마이크로 RGB·AI 냉장고 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전시·프레스 콘퍼런스·주제별 포럼 등

엔터테인먼트·홈·케어 3개 전시존

TV·오디오 등 AI 기반 신제품 대거 전시

삼성전자가 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026'에서 단독 전시관을 마련하고 전시 행사인 '더 퍼스트 룩(The First Look)'을 진행한다.

삼성전자는 4일(현지시간) 미국 라스베이거스 윈(Wynn and Encore Las Vegas) 호텔에 4628㎡(약 1400평) 규모의 단독 전시관을 조성하고, '당신의 AI 일상 동반자(Your Companion to AI Living)'를 주제로 전시와 프레스 콘퍼런스, 삼성 기술 포럼 등을 연다.

전시관은 이번 행사 주제에 맞춰 엔터테인먼트 컴패니언·홈 컴패니언·케어 컴패니언 등 3개 전시존으로 구성됐다. 전시관 입구에는 삼성전자의 AI(인공지능) 비전과 주요 신제품을 소개하는 'AI 갤러리'가 마련돼 관람객을 맞이한다. 관람객들은 이곳에서 삼성 아트 스토어의 대표 작품을 디지털 기술로 재해석한 영상을 관람할 수 있다.

'엔터테인먼트 컴패니언' 존에서는 마이크로 RGB(적·녹·청) 등 차세대 TV를 비롯해 사운드 기기와 게이밍 모니터 신제품, 삼성 TV 통합 AI 플랫폼 '비전 AI 컴패니언'이 전시된다. 삼성전자가 세계 최초로 선보인 '삼성 마이크로 RGB TV'는 100㎛(마이크로미터) 이하 크기의 RGB LED(발광 다이오드) 소자와 고성능 AI 엔진을 탑재해 독보적인 색상과 명암비를 구현한다.

세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026;가 열리는 미국 라스베이거스 위치한 리조트월드 호텔 외경, 삼성전자 CES 2026 옥외광고 사진. 삼성전자.

관람객들은 사용자와 상호작용하며 콘텐츠 탐색을 돕는 '비전 AI 컴패니언'을 직접 체험할 수 있다. 영상 시청 중 궁금한 정보에 답하거나, 콘텐츠 맥락에 맞는 정보를 제공하는 방식으로 TV 경험의 확장을 제안한다.

삼성전자는 TV 시청 경험을 강화하는 사운드 기기 신제품도 함께 선보였다. 프랑스의 유명 가구 디자이너 에르완 부훌렉(Erwan Bouroullec)과 협업한 와이파이 스피커 신제품 '뮤직 스튜디오 5·7'와 2026년 라인업에 새로 추가된 올인원 사운드바 등이 전시됐다.

이와 함께 2026년형 '오디세이 게이밍 모니터' 라인업도 공개됐다. 관람객들은 무안경 3D 모니터 '오디세이 3D(G90XH)'를 통해 별도의 장비 없이 3D 콘텐츠를 체험할 수 있다. AI 포터블 프로젝터 '더 프리스타일+(The Freestyle+)'와 차세대 디스플레이 기술도 함께 전시됐다.

'홈 컴패니언' 존에는 카메라·스크린·보이스 기능을 기반으로 사용자와 상호작용하는 삼성전자 AI 가전이 대거 전시됐다. 2026년형 '비스포크 AI 패밀리허브' 냉장고, '비스포크 AI 콤보' 세탁건조기, '비스포크 AI 스팀' 로봇청소기 등이 대표적이다.

패밀리허브 냉장고에는 사용자 음성을 인식해 개인 맞춤형 정보를 제공하는 기능이 적용됐다. 일정, 사진, 건강 정보, 뉴스 등 개인화된 콘텐츠를 스크린을 통해 확인할 수 있다.

주방 가전 전시에서는 구글의 최신 AI 모델 '제미나이(Gemini)'를 탑재한 냉장고 제품군도 공개됐다. 삼성전자는 이를 통해 식재료 관리와 생활 편의 기능을 강화한 AI 주방 경험을 제시했다.

이와 함께 2026년형 '비스포크 AI 콤보' 세탁건조기와 '비스포크 AI 에어드레서' 신제품도 전시됐다. 세탁부터 건조, 의류 관리까지 하나의 흐름으로 연결하는 AI 기반 의류 관리 솔루션이 특징이다. 2026년형 벽걸이 에어컨 '비스포크 AI 무풍 프로'와 '비스포크 AI 스팀' 로봇청소기 신제품도 함께 공개됐다.

'케어 컴패니언' 존에서는 삼성 헬스와 갤럭시 웨어러블 기기, 스마트싱스와 '나우 브리프(Now Brief)'를 기반으로 한 케어 솔루션이 소개됐다. 모바일과 웨어러블 기기를 통해 수면 상태나 행동 패턴 등을 분석해 건강 관리에 활용하는 기술도 선보였다.





삼성전자는 이번 CES 2026 전시를 통해 TV·가전·헬스 전반에 AI를 통합한 'AI 일상 동반자' 전략을 현장에서 입체적으로 제시한다는 계획이다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

