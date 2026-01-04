'원조 스턴트맨' 배우 김영인씨 별세…향년 82세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

400~500편 달하는 액션영화 출연해

60여년간 액션 영화·드라마 등에 출연해온 원로 배우 김영인씨가 별세했다. 향년 82세.

'원조 스턴트맨' 배우 고(故) 김영인씨. 유족

AD

4일 유족은 오전 6시 55분께 김씨가 세상을 떠났다고 전했다. 고인은 1943년 경기도 양평에서 태어나 경기상고와 한양대 사학과를 졸업했다. 학창 시절 하키, 럭비, 권투 등 다양한 운동을 섭렵했던 고인은 대학생 때 무술에 심취한 것을 계기로 충무로에 발을 들여놓았다.

1961년 김기덕 감독(1934~2017)의 영화 '5인의 해병'에서 주인공들의 액션 장면을 대신하며 '날으는 배우'라는 별칭을 얻었다. 공영민 영화사 연구자가 2019년 한국영상자료원 홈페이지에 쓴 글에서 "구술자(고인)가 한국 역사상 거의 최초의 스턴트맨으로 활약한 '5인의 해병'에서 주인공인 5인의 액션 연기는 지금 보면 단순한 움직임에 불과하지만, 그 시기 전쟁 액션영화에서 보여줄 수 있는 기본적인 액션의 상황들을 보여주고 있다"라고 평가했다.

영화 데뷔작은 1966년 김기덕 감독의 '불타는 청춘'이었다. 이후 '어명'(강조원, 1967), '실록 김두한'(김효천, 1974), '동백꽃 신사'(이혁수, 1979) 등부터 2000년대 류승완 감독의 '피도 눈물도 없이'(2002), '아라한 장풍대작전'(2004), '주먹이 운다'(2005) 등 주로 액션영화에 출연했으며, 출연작은 400~500편에 달한다. 약 200여편에서는 이대근, 김희라 등 액션 스타들의 액션 안무를 지도하기도 했다.

류승완 감독은 자신의 책 '류승완의 본색'에서 "'오사까의 대부'(1996)에서 이대근 아저씨와 마지막에 시공간을 초월하며 대결을 벌이던 김영인 아저씨의 모습은 정말 근사했다"라고 적었다.

1980년대부터는 TV 드라마에도 출연했다. 1989년 KBS 드라마 '무풍지대'에선 김두한 역을 맡았다. 한국영화배우협회 상임이사를 지냈다. 2006년 제43회 대종상영화제에선 특별연기상을 받기도 했다.

고인은 한국영상자료원 구술 당시 단역 배우들이 한 컷이라도 더 나오려고 애쓴 탓에 한국 액션영화 특유의 장면이 나왔다며 "'으아아악!'하고 그냥 몇바퀴 돌아가서 그런 척을 했다가 쓰러져선 그냥 죽어야 될 텐데 안 죽고 풀 있는 거 풀 다 뽑구선 일어났다가 죽었다"라고 회상했다.





AD

빈소는 신촌세브란스병원 장례식장 7호실이며, 발인은 오는 6일 오전 7시 40분이다. 장지는 원지동 서울추모공원이다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>