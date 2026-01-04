우리금융, 다문화가정 출신 가수 미니콘서트 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SBS '우리들의 발라드' 출연

준우승 이지훈·TOP12 오추바 제레미

우리다문화어린이합창단 활동

우리금융지주 산하 우리다문화장학재단이 지난달 31일 우리은행 본점 복합문화공간 'WOORI Great Lounge'에서 우리금융지주 연말 미니콘서트 'Thank You, 우리'를 성황리에 개최했다고 밝혔다.

이번 미니 콘서트는 한 해 동안 우리금융을 믿고 사랑해 준 고객에게 감사의 마음을 전하고, 각자의 자리에서 최선을 다한 임직원들을 격려하기 위해 마련됐다. 특히 SBS '우리들의 발라드'에 출연해 준우승을 차지한 이지훈과 TOP 12에 진출한 오추바 제레미가 무대에 올랐다.

지난달 31일 우리금융 우리다문화장학재단이 ‘WOORI Great Lounge’에서 연말 미니콘서트 'Thank You, 우리'를 개최했다고 밝혔다. 가수 이지훈이 우리다문화어린이합창단과 함께 무대를 꾸미고 있다. 우리금융지주

AD

이날 콘서트에는 약 150여 명의 우리금융 임직원과 고객이 참석했으며, 임종룡 우리금융지주 회장이 임직원과 함께 객석에서 공연을 관람하며 두 인재에게 직접 축하와 격려의 메시지를 전했다.

이지훈과 오추바 제레미는 우리다문화어린이합창단에서 활동하며, 우리다문화장학재단 장학금 등 우리금융의 지원을 받았다. 이들은 새로운 곡과 더불어 우리다문화어린이합창단 단원들이 함께한 콜라보 공연도 선보이고 가수의 꿈의 시작점이었던 어린이합창단 시절의 활동 에피소드도 공개했다.





AD

우리다문화장학재단 관계자는 "이번 콘서트는 단순한 공연을 넘어, 우리금융의 사회공헌 활동의 진정성을 보여주고 나누는 자리였다"며 "앞으로도 아이들의 소중한 꿈을 이룰 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>