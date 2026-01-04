트럼프 "베네수엘라 부통령이 잘하면 미군 주둔 안할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프 "부통령과 여러차례 대화"

도널드 트럼프 미국 대통령은 베네수엘라 부통령이 미국이 바라는 대로 행동하면 미군이 베네수엘라에 주둔하지 않을 것이라고 말했다.

트럼프 대통령은 3일(현지시간) 뉴욕포스트와의 단독 인터뷰에서 '미군이 현지에서 베네수엘라의 국가 운영을 도울 것인가'라는 물음에 "아니다. 마두로의 부통령이 우리가 원하는 대로 해준다면 우리가 그렇게 할 필요가 없을 것"이라고 답했다.

이어 트럼프 대통령은 "우리는 준비돼 있다. 첫 번째 것보다 훨씬 더 큰 두 번째 물결이 있다"면서 "우리는 그(베네수엘라 부통령)와 여러 차례 대화했고 그가 (상황을) 이해하고 있다"고 강조했다.

트럼프의 발언은 마두로 정권의 서열 2위인 델시 로드리게스 부통령이 자신의 뜻에 반하게 행동할 경우 베네수엘라에서 추가 군사행동에 나설 수 있다는 경고로 풀이된다.

앞서 진행된 공식 기자회견에서 미국의 지상군 주둔이 "약간 필요할 수 있을 것"이라고 밝힌 것보다는 한발 물러선 듯한 모습이다.

트럼프 대통령은 플로리다 마러라고 자택에서 연 기자회견에서 "우리는 지금 베네수엘라에 있으며, 적절한 이양이 이뤄질 수 있을 때까지 남겠다. 한 그룹(의 사람들)과 함께 (베네수엘라를) 운영할 것"이라고 말한 바 있다.

델시 로드리게스 베네수엘라 부통령. 연합뉴스

로드리게스 부통령은 이 기자회견이 열린 뒤 비상 내각회의를 소집해 "베네수엘라에서 대통령은 마두로, 단 한 명뿐"이라며 미국에 마두로의 즉각적인 석방을 촉구했다. 그는 "베네수엘라는 그 어떤 나라의 식민지도 되지 않을 것"이라고 발언하기도 했다.

또한, 트럼프 대통령은 베네수엘라의 오랜 동맹인 쿠바에 대한 군사행동은 고려하지 않고 있다고 했다.





그는 뉴욕포스트의 관련 질문에 "쿠바는 스스로 무너질 것이다. 쿠바는 아주 못하고 있다"고 답했다.





