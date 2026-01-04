인제군, 대학생 주거 지원…강원(도봉)학사·국제인재양성관 기숙사생 모집

강원도 인제군이 2026년도 1학기 강원(도봉)학사 및 국제인재양성관 기숙사생을 모집한다.

인제군청 전경.

이번 모집은 지역 출신 대학생들에게 안정적인 주거 환경을 제공하고 학부모의 주거 부담을 덜어, 지역 인재들이 학업에 전념할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

모집 인원은 강원(도봉)학사 남학생 4명, 여학생 4명으로 총 8명, 국제인재양성관은 10명이다.

서울시 도봉구에 위치한 강원(도봉)학사는 공고일 현재 지원자 또는 친권자의 주소가 강원특별자치도이면서, 지원자가 도내 고등학교 졸업자이거나 도내 총 거주기간이 3년 이상인 자를 대상으로 한다.

선발은 지역 추천을 통한 우선선발과 가정형편, 학업성적 등을 종합적으로 고려한 경쟁 선발 방식으로 진행되며, 모집기간은 1월 5일부터 12일까지다. 신청을 원하는 학생은 강원학사 홈페이지를 통해 온라인으로 접수하면 된다.

춘천시에 위치한 국제인재양성관은 신청일 현재 인제군에 주소를 두고 2년 이상 계속 거주한 자로, 춘천시 소재 전문대학 이상 대학에 재학 중인 학생을 대상으로 한다.

입사 대상자는 인제군 배정 인원 범위 내에서 자체 심사를 통해 고득점 순으로 선발하며, 심사 기준은 ▲인제군 거주기간(25점) ▲관내 초·중·고 졸업 여부(25점) ▲학업성적(30점) ▲생활 형편(20점) ▲가산점(5점) 등이다. 동점자가 발생할 경우에는 인제군 거주기간과 관내 초·중·고 졸업 여부 등을 우선 고려해 선발한다.

신청은 1·2차로 나누어 진행되며 1차 신청 기간은 1월 5일까지이며, 2차 신청은 1월 21일부터 2월 3일까지 진행된다. 2차 신청은 정시 합격자에 한해 가능하며, 신청은 인제군장학관리시스템을 통해 접수하면 된다.





군 관계자는 "학생과 학부모의 주거 부담을 덜고, 지역 인재들이 학업에 집중할 수 있도록 앞으로도 든든한 지원을 이어가겠다"고 말했다.





인제=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

