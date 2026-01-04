속초시, 신규 입단자 8명 임명장 수여…2026년 스포츠 메카로 비상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

속초시, 태권도팀 신설·육상팀 우수 선수 영입

직장운동경기부, 신규 단원 8명 임명장 수여

강원도 속초시는 지난 2일 시청 상황실에서 속초시청 직장운동경기부 신규 입단자 8명에 대한 임명장 수여식을 개최했다.

이병선 속초시장이 지난 2일 시청 상황실에서 속초시청 직장운동경기부 신규 입단자 8명에 대한 임명장을 수여하고 있다. 속초시 제공

이번 임명장 수여는 박형용 코치를 비롯한 8명(△육상팀 선수 3명 △태권도팀 코치 1명 △태권도팀 선수 4명)을 대상으로 이뤄졌다.

육상팀은 800m 등 중장거리 우수선수들을 영입했다. 기존 선수들과의 조화를 바탕으로 중장거리 종목을 집중적으로 육성한다는 계획이다.

태권도팀은 올해 새롭게 구성·운영된다. 2026년 1월 말 창단식을 개최할 예정으로, 시에서는 유망 선수 확보와 체계적인 지도체계 마련을 통해 직장운동경기부의 종목 경쟁력을 강화하고 지역 체육 활성화를 도모한다는 계획이다.

시는 직장운동경기부 운영 내실화는 물론, 선수들이 안정적인 환경에서 훈련과 경기력 향상에 집중할 수 있도록 지속적인 지원을 이어 나간다. 선수들 역시 이날 수여식에서 2026년 시즌을 앞두고 새롭게 각오를 다졌다.





이병선 속초시장은 "오늘 임명장 수여는 속초시청 직장운동경기부가 한 단계 도약하는 출발점이 될 것"이라며 "기존 선수단과 새롭게 합류한 선수단이 자부심을 가지고 훈련과 경기에 전념할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

