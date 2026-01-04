“클로이드, 아침 준비해줘”…LG전자, CES서 ‘집안일 맡기는 로봇’ 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가전 제어·가사 수행하는 AI 홈로봇 공개

CES서 ‘제로 레이버 홈’ 구현 모습 제시

일정 판단해 가사 맡기는 로봇 첫선

AI 홈 허브 결합해 집안일 자동화

LG전자가 세계 최대 가전·정보기술 전시회 'CES 2026'에서 가사 노동을 대신 수행하는 인공지능 홈로봇을 공개하며 '제로 레이버 홈' 비전 구현에 속도를 낸다.

LG전자는 오는 6일 미국 라스베이거스에서 개막하는 CES 2026에서 홈로봇 'LG 클로이드'를 선보인다고 4일 밝혔다. 고객의 집안일 부담을 줄이고 생활의 질을 높이겠다는 LG전자의 장기 비전인 '제로 레이버 홈(Zero Labor Home)' 전략의 연장선이다.

LG 클로이드는 일정과 주변 환경을 종합적으로 인식해 가전제품을 제어하고, 실제 가사 노동을 수행하는 역할을 맡는다. 단순 명령 수행을 넘어 거주자의 생활 패턴을 학습하고 상황에 맞춰 작업 우선순위를 판단하는 것이 특징이다.

LG전자 홈로봇 ‘LG 클로이드’ 공개. LG전자

CES서 '제로 레이버 홈' 구체화…가전 제어부터 가사 수행까지

전시 현장에서 관람객은 클로이드가 구현하는 '제로 레이버 홈'의 구체적인 모습을 직접 확인할 수 있다. 클로이드는 전날 설정된 식단에 따라 냉장고에서 우유를 꺼내고 오븐에 빵을 넣어 아침 식사를 준비한다. 출근 일정에 맞춰 자동차 키나 프리젠테이션용 리모컨 등 준비물을 챙겨 전달하는 역할도 수행한다.

거주자가 외출한 이후에는 세탁물 바구니에서 빨래를 꺼내 세탁기에 넣고, 세탁이 끝난 수건을 정리한다. 청소로봇이 작동할 경우 청소 동선에 놓인 물건을 옮겨 청소 효율을 높인다. 운동 중에는 아령 사용 횟수를 세는 등 거주자의 일상 활동을 보조하는 기능도 갖췄다. LG전자는 이러한 동작이 상황을 복합적으로 인식하는 능력과 생활 패턴 학습, 정교한 동작 제어 기술이 결합된 결과라고 설명했다.

언어·시각 통합 이해하는 로봇…전용 액추에이터 브랜드도 공개

LG 클로이드는 머리와 두 개의 팔, 휠 기반 자율주행 하체로 구성됐다. 허리 각도를 조절해 키를 105㎝에서 143㎝까지 변화시킬 수 있고, 약 87㎝ 길이의 팔을 활용해 바닥이나 높은 곳의 물체를 집을 수 있다.

두 팔은 어깨, 팔꿈치, 손목을 포함해 총 7가지 자유도로 움직이며, 사람 팔과 유사한 수준의 가동 범위를 구현했다. 손가락도 각각 독립된 관절 구조를 갖춰 섬세한 조작이 가능하다. 하체에는 무게중심이 낮은 휠 기반 자율주행 방식을 적용해 안정성을 확보했다. 어린이나 반려동물이 갑작스럽게 접촉하더라도 균형을 유지할 수 있도록 설계됐다.

머리 부분은 이동형 인공지능 홈 허브 역할을 수행한다. 디스플레이와 스피커, 카메라와 각종 센서, 음성 기반 생성형 인공지능이 탑재돼 사람과 언어·표정으로 소통하며 주변 환경을 학습한다. 이를 바탕으로 집 안 가전을 제어한다.

LG전자는 자체 개발한 시각언어모델(Vision Language Model)과 시각언어행동(Vision Language Action) 기술을 적용해 로봇이 시각 정보와 언어 명령을 통합적으로 이해하고, 이를 실제 행동으로 옮기도록 했다. 수만 시간 분량의 가사 작업 데이터를 학습시켜 홈로봇에 최적화했다는 설명이다.

LG전자 홈로봇 ‘LG 클로이드’ 공개. LG전자

이번 전시에서는 로봇용 액추에이터 브랜드 'LG 액추에이터 악시움'도 처음 공개된다. 액추에이터는 로봇 관절의 핵심 부품으로, LG전자는 가전 사업을 통해 축적한 모터 기술력을 바탕으로 경량화와 고효율, 고토크 구현에 나섰다. 연간 4000만 개 이상 생산해 온 고성능 모터 기술을 로봇 분야로 확장한다는 전략이다.

LG전자는 홈로봇 개발 과정에서 축적한 기술을 가전에도 순차적으로 적용할 계획이다. 청소로봇과 같은 가전형 로봇, 로봇 기술이 결합된 가전 제품을 통해 가사 노동을 줄이고, 사람은 여가와 가치 있는 활동에 집중할 수 있는 인공지능 홈 환경을 구현하겠다는 구상이다.





백승태 LG전자 HS사업본부장 부사장은 "인간과 교감하며 상황을 깊이 이해해 가사 노동을 수행하는 홈로봇을 통해 '제로 레이버 홈' 비전을 지속적으로 구체화해 나가겠다"고 말했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr

