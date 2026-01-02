검찰 '서해 피격' 항소 오늘까지…정성호 "전형적 보복수사, 검찰 엉망"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"수사팀 의견, 장관 알기도 전에 알려져…

검찰 어떻게 이렇게 됐나"



정성호 법무부 장관은 2일 '서해 공무원 피격 은폐 의혹' 사건에 대해 "전형적인 정치보복 수사였다. 항소 여부에 대해 수사 지휘할 계획이 없다"는 입장을 밝혔다.

정성호 법무부 장관(오른쪽)과 김대현 문화체육관광부2차관이 18일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 대화를 하고 있다. 2025.11.18 조용준 기자

정 장관은 항소 기한 마지막 날인 이날 오후 정부과천청사 법무부에서 기자들과 만나 "이 사건에 대해 장관이 의견 표명하는 게 적절치 않다고 생각해서 일체 의견을 내 바 없다"며 이같이 말했다.

정 장관은 이 수사의 출발점과 관련에 대해서는 "그야말로 대통령의 권한 내에서 당시 했던 여러 조치를 다 뒤집어엎으려고 상당히 의도된 수사라는 건 명백한 것 아닌가"라고 했다.

이어 "검찰이 내부적으로 잘 판단할 문제"라면서도 "이미 국가정보원도 고발을 취소하고 '처음에 이야기했던 게 왜곡됐다, 허위 조작이었다'는 이야기를 하는 것 아닌가. 그런 걸 고려해서 검찰이 판단할 문제"라고 설명했다.

다만 정 장관은 대장동 항소 포기 사태를 언급하면서 "신중 검토하라고 했더니 (항소)하지 말라는 것 아니냐고 난리가 났다. 서해 피격 은폐 의혹 사건은) 결과를 보고받은 것 외에는 단 한마디도 한 적이 없다"며 "구체적 사건에 대해 지휘를 안 한다는 게 내 원칙"이라고 말했다.

수사팀에서 항소 필요 목소리가 나오는 것에 대해선 "공식적으로 수사팀에서 항소한다는 이야기를 들은 바 없다"고 밝혔다. 그는 "수사팀의 의견, 공소팀의 의견이 장관이 알기도 전에 밖에 나가는 걸 보면 검찰이 엉망인 것 같다"며 "대한민국 검찰이 어떻게 이렇게 됐나"라고 비판했다.

그러면서 "피고인의 입장에서 봐야 한다. 본인이 피고인이라고 생각해보라"며 고인인 전직 해양수산부 공무원 유족의 반발과 관련해선 "유족은 당연히 재판 결과에 불만을 가질 수 있는 거 아니겠나"라고 덧붙였다.





앞서 1심은 지난달 26일 직권남용 등 혐의로 기소된 서훈 전 청와대 국가안보실장과 박지원 전 국가정보원장, 서욱 전 국방부 장관, 김홍희 전 해양경찰청장, 노은채 전 국정원장 비서실장에게 무죄를 선고했다. 항소 기한은 그로부터 일주일 뒤인 3일 0시다. 검찰은 이날 오후 중으로 항소 여부를 결정할 것으로 보인다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

