구미교육지원청, 새달맞이 회의 실시

청 내 전입자·승진자 임용장 및 표창장 전수
경상북도구미교육지원청(교육장 민병도)은 2026년 1월 새달 맞이 회의를 2026. 1. 2.(목) 구미교육지원청 다목적 강당에서 실시했다.
새달맞이회의에 앞서 1월 1일자 지방공무원 신규임용자 3명에 대한 환영과 임용장 수여식을 했다.
이어 구미교육지원청 내 전입자 21명, 2025년 하반기 표창 대상자 10명에 대한 임용장 수여와 표창장 전수식을 진행했다.
민병도 교육장은 "이번 정기인사에 새로 전입해 온 직원들에게 여러분을 단순한 구성원이 아닌 구미교육 가족의 일원으로 진심으로 환영한다는 뜻을 전하며, 앞으로 친절하고 확목한 직장 분위기 속에서 전 구성원이 서로 존중하며 함께 소통하는 구미교육을 만들어 가기 위해 각자의 업무에 책임감을 가지고 성실히 임해 달라"고 당부했다.
