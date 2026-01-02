부산 기장군, 항일의 기억 앞에서 새해를 열다…기념탑 참배로 군정 시동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민생 안정 최우선… "KTX-이음 기장역 정차 성과 확산"



부산 기장군이 항일운동 기념탑을 찾아 새해 군정의 첫발을 내디뎠다.

기장군은 2일 기장항일운동 기념탑에서 순국선열을 기리는 참배를 진행하며 2026년도 군정을 공식 시작했다.

이날 참배에는 정종복 군수를 비롯한 간부 공무원 40여명이 참석해 헌화와 분향, 묵념 순으로 순국선열들의 숭고한 뜻을 기렸다.

군은 이번 참배를 계기로 '2026년 병오년 붉은 말의 해' 군정 운영을 본격화한다.

새해에는 민선 8기 군정의 성공적인 마무리와 군민이 체감할 수 있는 성과 창출에 행정 역량을 집중할 방침이다. 특히 미래 성장동력 확보와 지역경제 활성화를 핵심 과제로 설정했다.





정종복 군수는 "새해 군정은 선언이 아닌 실질적인 성과로 평가받아야 한다"며 "어려운 경제 여건 속에서 민생 안정을 최우선 과제로 삼고 군민 봉사와 안전 확보에 모든 행정 역량을 집중하겠다"라며 "KTX-이음 기장역 정차는 기장군의 교통 접근성을 구조적으로 개선한 성과이자 수도권과 동남권을 잇는 지역 균형발전의 중요한 기반"이라며 "이를 계기로 관광산업 활성화는 물론 정주 환경 전반에서 군민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 강조했다.

정종복 기장군수과 간부 공무원이 기장항일운동 기념탑에서 순국선열에 대한 참배를 진행하고 있다. 기장군 제공

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

