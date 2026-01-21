본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[K-웨이브3.0]⑥'교자의 나라' 日 접수한 비비고…'1위' 도전 비장의 카드[르포]

박재현기자

입력2026.01.21 07:04

시계아이콘01분 48초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

CJ제일제당 日 치바공장 가보니
일본 내 제품 80% 생산…현지 맞춤형 레시피
2035년 日 냉동만두 시장 '1위' 목표

일본 도쿄역에서 차량으로 1시간30분가량 달려 도착한 'CJ제일제당 치바 신공장'. 한적한 농지 사이 들어선 거대한 건물에 적힌 익숙한 로고가 눈에 들어왔다. CJ푸드 로고와 함께 '비비고(bibigo)' 간판이 달린 이 건물은 CJ제일제당이 '교자의 나라' 일본을 공략하기 위해 국내 식품업계 최초로 건립한 현지 만두 생산시설이다. 건물 면적은 8200㎡(2486평)로 축구장 한 개 크기다.


CJ제일제당은 2020년부터 현지 업체 ‘교자계획’을 인수한 뒤, 일본 현지에서 오사카·군마·아키타·후쿠오카 총 4곳의 만두공장을 운영해왔다. 직접 생산시설을 구축한 것은 이번이 처음이다. 2022년 12월부터 시작한 현지 공장 설립 프로젝트는 지난해 9월 완료됐다. 투자비로만 약 1000억원이 들었다.

[K-웨이브3.0]⑥'교자의 나라' 日 접수한 비비고…'1위' 도전 비장의 카드[르포]
AD
만두 재료 손질부터 포장까지…비비고 일본 전초기지

공장에서는 ‘전처리→성형→증숙→급속 동결→포장’을 거쳐 만두가 만들어진다. 만두의 속 재료인 대파와 양배추, 돼지고기 등을 세척하고 분쇄하는 전처리 과정을 거치고, 성형기를 통해 잘 빚어진 만두들이 나란히 배열돼 공장을 가득 채웠다. 라인 곳곳에 있는 직원들은 재료가 잘 섞이고 있는지, 모양에 불량은 없는지 꼼꼼히 확인했다.


뜨거운 증기를 쐬어주는 증숙과 급속 동결을 거친 만두들은 포장실로 보내진다. 모자와 마스크, 귀덮개를 착용한 직원들은 포장 전 불량품이 없는지 한 알 한 알 뒤집어 보며 확인했다. 공장의 나머지 공간들은 냉동 원료 창고, 상온 창고 등으로 활용되고 있다.


이곳에서 생산되는 제품은 크게 두 가지다. 한국식 만두를 일본의 교자 형태로 바꿔 지난해 9월 출시한 '왕만두'와 지난해 10월 출시한 '수교자'다. 지난해 12월 기준 생산량의 80%는 왕만두가, 20%는 수교자가 차지하고 있다. 향후에는 익히지 않고 동결한 '생교자'를 포함해 현지화 만두 신제품까지 생산할 계획이다. 본격적으로 생산 라인이 확대되면 일본 내에서 유통되는 비비고 만두의 80% 이상을 이곳에서 생산하게 된다. 이철성 CJ푸드 치바공장장은 "일본의 생각과 철학을 학습하고 그들의 문화를 존중하는 마음으로 모든 라인과 제품을 준비하는 중"이라며 "대표적으로 왕만두는 일본인이 좋아하는 섭취법, 염도 등을 맞춰서 맞춤형 레시피를 개발했다"고 설명했다.

[K-웨이브3.0]⑥'교자의 나라' 日 접수한 비비고…'1위' 도전 비장의 카드[르포] CJ제일제당 일본 치바공장에서 만두를 생산중인 모습. CJ제일제당 제공

CJ, 日 1조 냉동만두 시장 공략…2035년 '1위' 업체 목표

CJ는 치바공장을 필두로 연간 1조1000억원 규모의 일본 냉동만두 시장을 공략하겠다는 계획이다. 지난해 기준 일본 냉동만두 시장 점유율은 일본 최대 식품사 ‘아지노모토’, ‘이트앤드푸드’가 2024년 기준 각각 44%, 28%로 전체의 70%가량을 차지하고 있다. CJ의 점유율은 9%로 톱3에 속하지만, 톱2의 점유율이 압도적인 상황이다. CJ는 2035년 일본 냉동만두 시장 1위를 목표로 시장 점유율을 두 자릿수만큼 성장시킬 예정이다. 이를 위해 향후에도 증설 등을 통해 생산역량을 확대할 예정이다.


[K-웨이브3.0]⑥'교자의 나라' 日 접수한 비비고…'1위' 도전 비장의 카드[르포] CJ제일제당이 일본에서 판매중인 비비고 만두 제품. CJ제일제당 제공

치바 신공장은 현지 식품사와 동등한 경쟁력을 확보하기 위한 전략 자산이다. 일본 식품사들은 1990년대부터 30년 가까이 이어진 장기 저성장 시대를 지내오면서 극한의 원가 절감을 진행했다. 해외 식품사들의 수입 제품의 경우 제품당 15~20%의 추가 관세가 붙어 현지 업체의 원가 경쟁력을 따라가기 쉽지 않다. 현지 공장이 본격 가동되면 관세 부담을 덜고 원가 경쟁력 확보가 가능할 전망이다.


CJ제일제당은 또 현지 공장을 매개로 '돈야(問屋)'라고 불리는 중간 대리상 네트워크도 한층 강화할 계획이다. 일본은 소상공인 중심의 유통매장이 수십만개에 달해 브랜드사와 유통사가 직접 거래하지 않고 돈야를 통해 제품을 공급한다. 수십 년간 돈야와 네트워킹을 이어 온 '아지노모토', '이트앤드푸드' 등 대형 토착 업체들이 오프라인 유통에서 유리한 구조다.


지금 뜨는 뉴스

AD

[K-웨이브3.0]⑥'교자의 나라' 日 접수한 비비고…'1위' 도전 비장의 카드[르포] 김형우 CJ푸드재팬 운영본부장이 본지 기자와 인터뷰하고 있다. 박재현 기자

김형우 CJ푸드재팬 운영담당은 “오프라인 매장으로 진출하기 위해서는 돈야를 뚫는 것이 가장 핵심적이지만, 해외 기반의 중소기업에서 유통을 요청했을 때 기존 업체와의 네트워킹이 강하다 보니 수용도가 떨어질 수 있는 게 현실”이라며 “현재로서는 돈야와의 네트워킹을 꾸준히 이어가는 것을 가장 큰 과제로 설정하고 있다”고 설명했다.




도쿄(일본)=박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2107:05
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K-팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K-뷰티 브랜드로 오해하기도 했다.

  • 26.01.2009:48
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤

    "전 세계에서 K푸드에 대한 수요가 식을 줄 모른다." 미국의 경제 뉴스 채널 CNBC는 지난 18일(현지시간) 한국 식품의 글로벌 확산세에 대해 이같이 조명했다. 이 방송은 특히 라면을 K푸드 성장을 견인하는 핵심 품목으로 지목했다. 전 세계적으로 인기가 높은 K팝과 한국 드라마에서 라면이 자주 노출되면서 미국과 유럽은 물론, 중앙아시아와 중동 지역까지 수요가 이어지고 있다는 것이다. 또 물가 인상과 생활비 상승도 비교

  • 26.01.2007:16
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④

    지난 15일(현지시간) 오후 7시 미국 뉴욕 맨해튼 32번가 K타운. 한국 치킨 브랜드 BBQ 매장은 '치맥'을 즐기려는 현지인들로 북적였다. 지하 1층에 마련된 테이블은 일찌감치 만석이었고 20~30대 직장인과 대학생들은 치킨을 앞에 두고 맥주잔을 부딪치며 저녁 시간을 즐겼다. 치킨뿐 아니라 떡볶이와 김치볶음밥 등 다양한 한국 메뉴를 함께 주문하는 모습도 눈에 띄었다. 이 매장을 자주 찾는다는 대학생 메디슨 씨는 "학교 근처

  • 26.01.1915:08
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

    K웨이브 글로벌 현장 점검 "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식

  • 26.01.1914:08
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]

    "대중문화는 '화려한 분수'처럼 금방 꺼질 수 있습니다. 지하수처럼 '일상 문화'가 계속 흐르도록 해야 K 브랜드와 산업의 생명력을 30년 이상 유지할 수 있습니다." 이일열 전 파리문화원장은 최근 아시아경제와 인터뷰에서 K브랜드의 글로벌 지속가능성에 대해 이같이 말했다. 그는 "방탄소년단(BTS), 블랙핑크 등 K콘텐츠는 강력한 진입로가 될 수 있지만, 휘발성이 크다"며 "어느 순간 거품이 꺼질 수 있다는 점에서 지금은 '썸

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기