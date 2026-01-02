"도민과 함께" 전북자치도, 시무식서 '여민유지' 다짐

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현장 중심 책임 행정 역설

새해 사자성어 의미 되새겨

전북특별자치도가 2일 오전 도청 공연장에서 열린 '붉은 말의 해' 2026년 병오년(丙午年) 시무식에서 김관영 전북자치도지사가 신년사를 발표하고 있다. 전북특별자치도 제공

전북특별자치도가 2일 도청 공연장에서 '붉은 말의 해' 2026년 병오년(丙午年) 시무식을 열고 전북 대도약을 향한 새해 공식 업무에 돌입했다.

이날 시무식은 군경묘지 참배를 시작으로 대북 타고식 퍼포먼스, 대통령 기관 표창 전수식, 신년사, 전북 대도약 2026 비전 퍼포먼스 순으로 진행됐다.

특히 대북 타고식에서는 피지컬 AI 산업 육성과 전주 하계올림픽 유치 도전 등 전북의 핵심 정책 방향을 상징적으로 담아내며 도정 비전을 공유했다.

시무식의 백미는 대통령 기관 표창 전수식이었다. 도 안전정책과는 '2025 을지연습'에서 탁월한 위기 대응 역량을 인정받아 '국가 비상대비태세 확립 우수 기관'으로 선정됐다. 또 사회복지정책과는 전북형 무상보육 도입과 맞춤형 돌봄 정책 추진 공로를 인정받아 보육 정책 분야 대통령 기관 표창을 받는 영예를 안기도 했다.

행사 마무리에서 전 직원은 올해 도정 사자성어인 '여민유지(與民由之·백성과 더불어 함께한다)'가 적힌 피켓을 들어 올리며 도민 중심 행정에 대한 의지를 다졌다.

김관영 전북자치도지사는 신년사에서 "2026년은 도민과 뜻을 함께해 전북의 미래를 차분히 만들어가야 할 해"라며 "도민의 삶을 가장 가까운 곳에서 살피는 현장 중심의 책임 있는 공직 수행에 최선을 다해달라"고 당부했다.





전북자치도는 이번 시무식을 기점으로 도민과 동행하는 현장 행정을 강화하고, 한 해 도정 업무를 내실 있게 추진해 나갈 방침이다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

