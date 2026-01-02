이 대통령, 청와대 시무식…"국민은 쉬어도 대한민국은 쉬지 않는다"

이 대통령, 2일 청와대서 시무식

영빈관서 전 직원 대상으로 열려

"대한민국, 지금 중요한 분수령"

이재명 대통령이 2일 청와대 영빈관에서 열린 신년 인사회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 2일 청와대 시무식에서 "국민은 쉬어도 대한민국은 쉬지 않는다"는 각오로 모두가 각자 맡은 역할을 성실히 다해 달라고 당부했다.

청와대는 이 대통령이 이날 오전 10시 영빈관에서 열린 전 직원 대상 시무식에 참석해 이같이 말했다고 밝혔다.

이번 시무식은 청와대 복귀 이후 처음 열린 전 직원 행사로, 이 대통령이 공직자들과 직접 소통하며 현장 소통, 민생중심 국정운영 의지를 분명히 밝히는 자리였다고 청와대는 설명했다.

이 대통령은 직원들에게 국민의 삶을 책임지는 공직자의 책임감과 사명감을 거듭 강조하며, 공직자의 마음가짐과 행동 하나하나가 수많은 국민의 삶과 미래에 직결된다는 점을 깊이 인식하고 진심을 다해 직무에 임해 달라고 요청했다.





이어 이 대통령은 "공직자 대다수는 이미 자신의 본분을 충실히 다하고 있다"고 격려한 뒤 "대한민국이 지금 중요한 분수령에 서 있다"며 공직자로서의 역사적 사명을 끝까지 다해달라고 강조했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

