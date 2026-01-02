"구례 화엄주차장 무료 개방한다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구례군, 지리산국립공원측과 협력

전남 구례군은 2026년 1월부터 화엄주차장을 무료 개방해 운영을 시작했다고 밝혔다.

이번 무료 개방은 구례군과 국립공원공단 지리산국립공원 전남사무소가 체결한 계약에 따른 조치로, 지리산국립공원의 방문객들에게 편리한 주차 공간을 제공하고 지역 주민과 관광객들에게 더 나은 환경을 제공하기 위해 무료개방 한다.

구례 화엄주차장.

화엄사 일대는 매년 수많은 관광객이 찾는 명소로, 특히 관광 시즌에는 주차공간 문제로 불편함을 겪는 경우가 많았다. 이에 구례군은 지리산국립공원 전남사무소와 협력하여 화엄주차장의 무료 개방을 결정했다.

구례군은 이번 조치가 지역 경제에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있으며, 더 많은 관광객들이 구례를 방문할 수 있도록 다양한 관광 인프라를 강화할 예정이다.





구례군 관계자는 "화엄주차장의 무료 개방은 지역 관광 활성화와 더불어 구례군을 방문하는 관광객들에게 보다 편리한 환경을 제공하기 위한 중요한 첫걸음"이라며 "향후 지속적으로 편의시설을 개선하고, 관광객들의 안전한 이용을 보장할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr

