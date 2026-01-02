[신년사]이어룡 회장 "대신證, 자기자본 4조 돌파…업계 최정상 향한 밸류업"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이어룡 대신파이낸셜그룹 회장이 올해 그룹의 보유 자산, 사업 포트폴리오, 인재 및 조직 역량 전반을 한 단계 끌어올려 업계 최정상으로 도약할 것을 천명했다.

이 회장은 2일 신년사를 통해 "지난해 대신증권은 인수금융, 기업 신용공여, 일반환전 등 새로운 사업 분야에 진출해 의미 있는 성과를 만들었고, 이와 더불어 사옥 매각, 신종자본증권 발행, 상환전환우선주 발행 등을 통해 2025년 12월 말 별도 자기자본이 4조원을 넘길 전망"이라며 "2026년은 우리가 한 단계 더 성장하고, 더 높은 목표를 향해 나아가야 할 시기"라고 말했다.

이 회장은 "자기자본 4조원은 우리가 초대형IB로 나아가기 위한 첫걸음에 불과하다"며 "대신파이낸셜그룹은 업계 최정상으로 나아가기 위해 Value-up(밸류업)을 2026년 전략목표로 수립했다"고 밝혔다.

이 회장은 '밸류업'의 의미가 단순히 실적 개선이 아닌 시장과 투자자가 인정하는 '더 큰 회사'로 도약하는 데 있다고 봤다.

그는 "각 사업 부문은 그룹이 올해 세운 목표를 달성하기 위해 본업에서의 경쟁력을 강화하고, 주요 경쟁사를 기준으로 한 도전적인 목표를 스스로 설정해 부족한 부분을 메우기 위한 구체적인 실행과제를 준비해야 한다"며 "모든 임직원이 우리가 나아가야 할 방향을 명확히 인지하고, 열정과 의지를 담을 때 그룹이 지향하는 밸류업은 비로소 현실이 될 것"이라고 강조했다.





2026년 대신파이낸셜그룹의 행동 수칙으로는 '여세추이'를 제시했다. 이 회장은 "여세추이는 세상의 변화에 맞춰 함께 변화해 가야 한다는 뜻"이라며 "우리는 시장이 빠르게 변화하는 만큼 현재에 안주하지 않고, 더 큰 성장을 위해 불확실한 환경 속에서도 유연하게 대응하며 경쟁력을 강화해나가야 한다"고 역설했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

