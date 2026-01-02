[신년사]하태경 "올해 글로벌 AI 보험연수원으로 도약할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하태경 보험연수원장 신년사

하태경 보험연수원장이 글로벌 인공지능(AI) 보험연수원으로 도약하겠다고 공언했다.

하 원장은 2일 신년사를 통해 "보험연수원은 세계 최고 수준의 보험 HR 교육기관의 명성에 부합하는 우수한 교육 콘텐츠를 보유하고 있다"며 "이 콘텐츠에 AI 시스템을 접목해 베트남 등 신흥 보험 교육 시장에 진출할 것"이라고 말했다.

하 원장은 이어 "지난해 하반기부터 베트남을 첫 글로벌 진출 국가로 선정하고 사전 조사를 진행했다"며 "올해 조직개편의 최우선 화두로 '글로벌'을 제시하고 전담 조직도 신설했다"고 전했다.

하태경 보험연수원장. 보험연수원

하 원장은 AI 자회사 설립으로 신금융교육 혁신을 가속하겠다고도 했다. 그는 "AI 학습시스템(LMS), AI 시험출제, 맞춤형 교육 추천 등 교육 전 과정에 AI를 내재화하는 것이 목표"라며 "여기에 학습토큰 시스템을 결합해 고객들이 공부하면서 수익을 창출하는 새로운 학습 모델도 제시할 것"이라고 설명했다.

이와 관련해 하 원장은 이미 내부 승인 절차를 포함한 구체적인 준비를 진행해왔다고도 했다. 올해 상반기에는 AI 시험출제 시스템과 AI 학습 플랫폼을 포함한 구체적인 사업 모델을 제시하겠다는 복안이다.

하 원장은 "내년에도 보험연수원은 크립토 금융 교육과 실증의 선구자 역할을 할 것"이라며 "모바일 교육과 AI 퀴즈를 연계해 수강료의 일부를 환급하는 '마이크로 장학금' 제도도 도입할 것"이라고 말했다.

하 원장은 연수원 자체 '학습 토큰'을 발행해 업계가 이 토큰을 활용해 연수원 콘텐츠를 이용하고 이를 직원 장학금으로 활용하는 교육 생태계도 구축하겠다고 약속했다.





하 원장은 "올해도 역동적인 변화의 해가 될 것"이라며 "글로벌 AI 보험연수원이라는 분명한 목표 아래 새로운 미래와 세계 시장을 향해 과감히 도전하자"라고 당부했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

