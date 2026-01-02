2026년 향한 ‘큰 그림’… 영덕군, 3대 프로젝트 5대 핵심과제 공개

에너지·관광·산업 분야 비전과 산불 피해지역 재창조 주요 군정 발표

2026년의 영덕은 어떤 모습일까?

경북 영덕군은 '3대 프로젝트'라는 엔진과 '5대 과제'라는 연료가 만나 거침없는 질주를 예고했다.

영덕군은 2일 청사 대회의실에서 시무식을 열고 대한민국 정부수립 이래 최대 규모라는 초대형 산불 재난을 극복한 저력을 바탕으로 2026년을 미래 도약의 원년으로 삼아 지역의 구조적 전환과 지속 가능한 성장을 도모키로 다짐했다.

영덕군은 지난해 3월 말 경북산불로 1만 6000㏊에 달하는 산림 피해를 본 어려움 속에서도 전국 송이 생산량 14년 연속 1위라는 성과를 지켜내며 지역 산업의 회복력을 입증했다.

관광 분야에서는 지역의 주요 지질 명소들이 유네스코 세계지질공원에 포함되는 쾌거를 이루고, 산불 극복 특화 프로그램과 축제·스포츠대회 개최를 통해 연간 관광객 1000만명 시대를 열어 지역경제가 빠르게 회복하는 모습을 보여줬다.

교통 인프라 쪽에서는 더 극적인 변화가 이뤄졌다. 바로 포항∼영덕 고속도로 개통과 KTX 시대가 개막하면서 동해선 철도와 동서·남북 고속도로축이 교차하는 동해안 교통·물류·관광의 핵심 거점으로 도약하는 기반을 갖추게 됐다.

이에 영덕군은 이러한 성과를 바탕으로 2026년을 새로운 미래로 나아가는 출발점으로 삼아 그린에너지, 웰니스 도시, 수산물 클러스터로 집약되는 미래 도약 3대 프로젝트를 본격 추진한다.

먼저, 그린에너지 프로젝트는 산불 피해지역을 중심으로 풍력·태양광 등의 재생에너지 사업을 추진하고, 이를 통해 창출되는 수익을 주민과 공유하는 군민 주도형 에너지 순환 경제를 구축해 안정적인 지역 소득 기반을 마련한다.

다음으로, 웰니스 도시 영덕 프로젝트는 단순 방문 중심의 관광을 치유·건강 개념으로 확장해 해양 치유, 치유농업, 치유관광을 연계한 미래 전략 산업으로 육성하고, 영덕 웰니스 산업을 세계적 경쟁력을 갖춘 신성장 동력으로 키운다는 구상이다.

끝으로, 전국 최대 수산물 클러스터는 경북 스마트 수산가공 종합단지를 조성하고 대규모 투자로 강구항 일대를 개발해 산업체·대학·연구기관이 함께하는 수산 산업 생태계를 조성함으로써 가공·유통·연구가 집적된 수산업 대전환을 이룬다는 계획이다.

영덕군은 이 같은 미래지향적인 프로젝트들과 함께 군정 전반의 균형 있는 발전을 위해 5대 핵심 과제도 차질 없이 추진한다는 방침이다.

첫째, 산불 피해지역을 재창조하기 위해 11개 마을에 총 874억 원을 투입해 기반 시설을 정비하고 부가가치와 일자리를 창출하는 지속 가능한 마을로 재탄생시킨다.

둘째, 영덕전통시장을 현대적 명품시장으로 재건하는 것은 물론, 강구시장과 영해만세시장 정비, 로컬 브랜드와 창업 지원 등을 통해 선순환 경제구조를 강화함으로써 살아있는 지역경제를 구축한다.

셋째, 세계지질공원과 연계한 생태탐방로, 동해안 내셔널 트레일 조성, 삼사해상공원 공유컨퍼런스센터 건립 등을 통해 체류형 관광과 마이스(MICE) 산업을 활성화해 사람이 모이는 관광도시 이룬다는 계획이다.

이 밖에도 영덕군은 전 세대를 아우르는 복지와 미래 교육 강화, 안전하고 지속 가능한 농어촌 조성도 올해의 핵심 과제로 꼽았다.





김광열 군수는 신년사를 통해 "언제나 군민 한 분 한 분의 목소리에 귀 기울이며 '군민이 주인인 군정'을 실천하는 것을 소임으로 여기고 있다"며 "군민의 행복한 삶과 미래를 위해 올해가 희망 영덕의 원년이 될 수 있도록 온 힘을 쏟아붓겠다"라고 말했다.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

