[신년사]이환주 KB국민은행장 "명성에 안주하지 말고, 금융영토 확장해야"

이환주 KB국민은행장이 임직원을 향해 "과거의 명성에 안주하지 말고, KB의 금융영토를 내실 있게 확장해나가야 한다"고 2일 당부했다.

이 행장은 이날 오전 서울 영등포구 KB국민은행 신관에서 개최된 '2026년 시무식'에서 확장과 전환이라는 2가지 키워드를 제시했다. 그는 "단순히 고객 수를 늘리고 시장을 확대하는 차원이 아닌 '전략적 지향점'을 바꾸는 또 다른 혁신이 되어야 한다"고 말했다.

이 행장은 '확장과 전환'을 위한 중점 추진 방향으로 ▲고객 신뢰 강화와 사회적 가치 창출로 은행 경영의 지향점 확장 ▲영업 방식의 발전적 전환 ▲차별화된 역량과 실행력의 원천 구축을 제시했다.

이어 그는 금융소비자 권익 보호와 고객정보 보호, 내부통제의 중요성을 강조하며 "은행의 사회적 역할을 충실히 해나갈 것"이라고 덧붙였다.

또 이 행장은 "리테일 금융의 넘버원을 넘어 기업금융과 자산관리를 선도하는 은행으로 변화해야 한다"며 "인공지능(AI) 에이전트 활용 등을 통해 고객과 함께 성장하는 평생 금융 파트너로 거듭나야 한다"고 목소리를 높였다.





아울러 이 행장은 사자성어 '중후표산(衆煦漂山·여러 사람의 숨결이 모이면 산도 움직일 수 있다는 뜻)'을 언급하며 "KB국민은행의 위상을 확실하게 다지는 2026년을 다 함께 만들어 가자"고 덧붙였다.





