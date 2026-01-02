국민의힘 마산회원구 당원협의회, 시무실 열고 지방선거 승리 다짐

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주요 인사·당직자·당원 등 약 150여명 참석



국민의힘 경남 창원특례시 마산회원구 당원협의회는 마산회원구 당협사무실 5층에서 2026년 시무식을 열고 지역 발전과 지방선거 승리를 위한 새해 각오를 다졌다.

국민의힘 마산회원구 당원협의회 시무식 단체 사진.

지난 1일 열린 시무식에는 당직자와 당원 등 약 150여명이 참석했으며, 참석자들은 서로 새해 덕담을 나누며 화합과 결속을 다지는 시간을 가졌다.

윤한홍 국회의원은 신년 인사를 통해 "2026년 새해를 맞아 마산회원구민과 당원 여러분께 건강과 행복이 함께하시기를 기원한다"면서 " 서로를 배려하고 협력하는 문화가 지역사회 발전의 밑거름이 될 것이"라고 강조했다.

이어 "주민들과 더욱 가까이에서 소통하며, 지역의 목소리를 세심하게 살피겠다"고 밝혔다.

참석자들은 이번 시무식을 통해 지난 한 해를 되돌아보고, 새로운 한 해를 희망과 기대 속에서 힘차게 출발하자는 공동의 의지를 다지는 시간을 가졌다.





또한 당원들 간의 새해 인사를 통해 화합과 상생의 가치를 되새기는 자리로 시무식의 의미를 더했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

