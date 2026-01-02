金총리, 신년 첫 메시지서 '北 손짓'…"대화 가능성 열어둬"

김민석 국무총리는 2일 "평화를 향한 노력을 멈추지 않겠다"며 "정부는 앞으로도 (북한과의) 대화를 위한 가능성을 열어두고, 평화 공존과 번영의 한반도를 만들어가겠다"고 말했다.
김 총리는 이날 정부세종청사에서 열린 '2026년 정부 시무식'에서 연설을 갖고 "이재명 정부는 출범 직후부터 선제적인 조치를 통해 쓰레기 풍선과 확성기 등 소모적인 갈등을 줄여왔다"며 이같이 말했다. 최근 정부 부처 내에서 대북정책 방향성을 놓고 외교부와 통일부가 주도권 싸움을 벌인 가운데 김 총리가 '남북 간 대화 재개'에 무게를 실은 것으로 풀이된다.
이재명 정부는 출범 직후부터 '평화적 두 국가론'을 내세우며 북한을 향한 대화 제안을 지속하고 있으나, 북한은 이렇다 할 반응을 보이지 않고 있다. 김정은 북한 국무위원장의 올해 신년사에도 한국이나 미국 등을 향한 대외메시지는 언급되지 않았다. 다만 러시아-우크라이나 종전 협상과 함께 오는 4월 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중을 계기로 한반도를 둘러싼 정세가 급변할 가능성이 있어 정부는 여러 시나리오에 대비하고 있다.
한편 김 총리는 올해 국정 추진 방향의 주요 키워드로 '열린 정부'를 제시했다. 김 총리는 "정부 업무보고 공개는 국민에겐 효능감을,
공직사회엔 긴장감을 줬다"며 "이 긴장감이 정부를 살리고 대한민국을 살릴 것"이라고 말했다. 또 "이 긴장감의 본질은 공직자 모두가
주권자인 국민 앞에 투명하게 평가받기 시작했다는 것"이라고 강조했다. 그러면서 "청와대뿐 아니라 각 부처 국정도 국정을 더 많이 공개해 책임과 신뢰를 두텁게 쌓아가겠다"고 말했다.
아울러 AI·바이오·문화·방산·에너지 등 5대 미래 전략산업 분야를 집중 육성해 나가겠다고 밝혔다. 김 총리는 "모든 산업에 가치와 경쟁력을 더하는 '문화강국' 실현을 위해 정부는 민간의 창의성을 믿고 든든히 뒷받침하겠다"고 말했다.
김 총리는 "2026년은 대한민국 대도약의 원년이 될 것"이라며 공직자들을 향해 "국민 앞에 더욱 겸손하고, 성과와 신뢰로 국민께 답하는 정부를 함께 만들어 가자"고 독려했다.
