[신년사]신창재 교보생명 의장 "금융소비자 보호·AI 전환 적극 추진"

신창재 교보생명 의장, '2026년 출발 조회사' 통해 밝혀

"금융소비자 보호는 생명보험 정신의 적극적 실천"

신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장이 올해 금융소비자 보호와 인공지능(AI) 전환 등에 역점을 두겠다고 강조했다.

신 의장은 2일 '2026년 출발 조회사'를 통해 "보험의 완전 가입부터 완전 유지, 정당 보험금 지급을 통한 금융소비자 보호야말로 생명보험 정신의 적극적인 실천"이라며 "고객의 완전 보장을 위해 금융소비자 보호에 앞장서야 한다"고 말했다.

신 의장은 이어 "고객에게 피해를 주는 불완전 판매나 승환 계약 등 불건전한 영업 행위와는 결별해야 한다"며 "금융소비자 불만을 예방하고 불만 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 체계를 구축해야 한다"고 전했다.

신 의장은 "보험 가입, 계약 유지, 보험금 지급 등 전 보험기간의 단계별로 고객 보장의 가치를 잘 전달해야 한다"며 "보험사가 고객에게 제공할 수 있는 가장 중요한 가치는 미래의 역경에서 고객을 보장하는 것"이라고 설명했다.

신 의장은 올해 국내 보험산업의 전망과 관련해 수입 보험료 성장률 하락과 성장성, 수익성 둔화가 본격화할 것으로 우려했다. 그는 "일부 회사나 법인보험대리점(GA)들이 무분별한 설계사 확보 경쟁을 벌이며 시장을 더욱 혼탁하게 하고 있다"며 "고객 보장의 가치를 잘 실천할 수 있는 우수 재무설계사(FP)를 확대해 전속 대면 채널의 성장을 이뤄야 한다"고 말했다.





신 의장은 'AI 전환(AX)' 추진 기반을 서둘러 마련해야 한다고도 언급했다. 그는 "최근 AX 흐름에 본격 대응하기 위해 AI 부문 조직을 확대 개편했다"며 "보험 비즈니스 가치사슬 전반에서 AI 기술을 활용한 고객 경험 개선, 비용 절감, 업무 효율화 등을 추진할 것"이라고 말했다. 그는 이어 "AX는 단순한 기술 도입을 넘어 조직의 일하는 문화를 근본적으로 바꾸는 것"이라며 "AX 시대에 맞는 혁신 문화가 조직 문화로 뿌리내릴 수 있도록 제도, 프로그램 등도 개선해 나가겠다"고 덧붙였다.





