[신년사]전영현 "삼성이 돌아왔다"…'AI 선도기업' 경쟁력 회복 주문

삼성 DS·DX 부문 신년사

DS, 기술 경쟁력 회복 주문

DX, AX 혁신 본격화·체질화

삼성전자의 전영현 대표이사 부회장(DS부문장)과 노태문 대표이사 사장(DX부문장)이 업무 프로세스 전반에 AI(인공지능) 기술 혁신을 적용해야 한다고 강조했다. 특히 전 부회장은 최근 삼성전자가 6세대 HBM(고대역폭메모리) 기술이 경쟁사를 앞서고 있는 상황을 언급하며 기술 경쟁력을 더욱 공고히 할 것을 주문했다.

전 부회장은 2일 신년사 사내 공지를 통해 "삼성전자는 로직부터, 메모리, 파운드리, 선단 패키징까지 '원스톱 솔루션'이 가능한 세계 유일의 반도체 회사"라며 "이러한 강점을 바탕으로 전례없는 AI 반도체 수요에 대응하며 고객들과 함께 AI 시대를 선도하자"고 밝혔다.

전영현 삼성전자 대표이사 부회장(DS부문장). 삼성전자.

AD

그는 최신 AI 기술과 양질의 데이터를 활용해 반도체에 특화된 AI 솔루션을 개발하고, 이를 반도체 설계부터 R&D(연구개발), 제조, 품질 전반에 적용해 반도체 기술 혁신을 이뤄내야 한다고 강조했다.

특히 "HBM4는 고객들에게 '삼성이 돌아왔다'는 평가까지 받으며 차별화된 경쟁력을 보여줬다"며 "메모리는 근원적 기술 경쟁력을 반드시 되찾자"고 말했다. 파운드리 사업에 대해서는 본격적인 도약의 시기에 접어들었다며 "기술과 신뢰를 바탕으로 기회를 성과로 이어가자"고 전했다. 또 "고객의 눈높이가 곧 우리의 기준이어야 하는 시대"라며 "제품 중심에서 고객 지향 중심의 회사로 변화하자"고 했다.

노태문 삼성전자 대표이사 사장(DX부문장). 삼성전자.

노 부문장도 "AI 전환기를 이끄는 선도기업'을 목표로 제시하며 DX부문의 모든 디바이스와 서비스 생태계에 AI 기술을 유기적으로 통합해 고객에게 최고의 경험을 제공해야 한다고 말했다. 그는 "AX(인공지능 전환)는 단순한 도구가 아닌 우리의 생각과 업무 프로세스를 근본적으로 바꾸는 과정"이라며 "AI를 활용해 일하는 방식과 사고까지 혁신해 업무 스피드와 생산성을 높여 나가자"고 전했다.





AD

그러면서 기술력과 선제적 리스크 관리 역량은 위기를 기회로 반전시키는 강력한 무기가 될 수 있다고도 했다. 압도적인 제품력과 위기 대응력으로 시장 리더십을 확보하자고도 강조했다. 이어 빠른 실행력과 도전을 장려하는 문화를 정착시키자며 지속가능한 미래를 위한 준법 문화의 중요성도 역설했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>