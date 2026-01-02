농식품부, '산단 근로자 천원의 아침밥' 등 민생사업 추진…새해 첫날 607억원 집행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

농림축산식품부가 산단 근로자 천원의 아침밥과 농식품 바우처, 재해대책비, 농작물재해보험 등 취약계층 보호와 재해 대응을 위한 사업 추진을 본격적으로 시작했다.

농식품부는 이같은 4개 사업에 607억원을 2일 집행했다고 밝혔다. 이는 지난해 새해 첫날 1개 사업·300억원 규모에서 2배 이상 확대한 것이다.

AD

올해 시범사업으로 처음 도입되는 산단 근로자 천원의 아침밥 사업은 먹거리 접근성이 취약한 산단 근로자에게 우리 쌀을 활용한 건강한 아침식사를 제공하는 식생활 돌봄 정책이다. 지난해 11월부터 사업 대상 산업단지를 공모를 거쳐 선정해 올해 1월부터 산업단지 총 34개소(90만식 내외)의 근로자에게 아침밥을 제공한다.

농식품 바우처 사업은 올해 예산이 740억원으로 확대돼 지난해(381억원) 대비 약 2배 증가했다. 농식품부는 지원대상과 기간, 품목, 사용 매장을 모두 확대해 더 많은 취약계층이 안정적인 먹거리 지원을 받을 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히 작년까지 10개월이었던 지원기간을 올해부터 12개월로 확대해 연중 끊임없이 취약계층의 먹거리 복지를 지원하고, 신속 집행을 통해 1월 2일부터 전국 약 6만개 매장에서 즉시 사용할 수 있도록 운영할 예정이다.

기상이변 심화로 인한 재해 발생에 대응해 농가에 지원하는 재해대책비와 농작물 재해보험도 새해 첫날부터 집행한다. 2025년 이상고온으로 발생한 벼 깨씨무늬병을 처음 농업재해로 인정하고 지난해 12월부터 지급하기 시작한 재난 지원금 잔여분도 공백없이 지원을 이어간다. 아울러 지난해 운영 품목 확대 등 보장 수준을 강화한 농작물재해보험도 올해는 1월부터 농가의 보험 가입을 장려할 방침이다.





AD

농식품부 김정주 정책기획관은 "민생경제 회복을 위한 정부 재정의 마중물 역할을 강화할 수 있도록 새해 첫날부터 집행 규모를 대폭 확대했다"며 "올 한해도 농식품부는 자체적인 재정집행점검회의 개최 등 집행현황을 점검하고, 독려함으로써 현장에서 예산 집행의 효능감을 느낄 수 있게 적극적으로 노력할 계획"이라고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>