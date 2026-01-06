본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[신년인터뷰②]마커스 "AGI 가능하지만 현 AI는 패턴 인식기일 뿐…AI 투자, 닷컴버블급 과열"

뉴욕=권해영특파원

입력2026.01.06 09:29

시계아이콘03분 06초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

게리 마커스 뉴욕대 교수
LLM은 고도화된 모방…일반화·신뢰성 한계
딥러닝만으론 AGI 한계…뉴로·심볼릭 전환
GDP 성장은 투기적 투자 영향
오류 수정 늘리는 '워크 슬롭', 생산성 저해
닷컴버블처럼 기술 맞아도 투자 시점 틀려

"현재 인공지능(AI)의 근간을 이루는 대규모 언어 모델(LLM)은 그럴듯해 보이지만, 본질적으로는 기존 데이터를 조합해 결과를 만들어내는 '확장된 모방(extended version of imitation)'에 가깝습니다. 정확성과 신뢰성 면에서 한계가 분명하나, 시장의 기대와 투자 규모는 기술의 실제 성숙도를 크게 앞서가고 있습니다".


[신년인터뷰②]마커스 "AGI 가능하지만 현 AI는 패턴 인식기일 뿐…AI 투자, 닷컴버블급 과열" 게리 마커스 미국 뉴욕대학교(NYU) 심리학·신경과학 명예교수. 마커스 교수 제공
AD

인지과학 기반의 AI 비평가로 미국 내에서 널리 알려진 게리 마커스 미국 뉴욕대학교(NYU) 심리학·신경과학 명예교수는 최근 화상으로 진행된 본지와의 신년 인터뷰에서 현재의 AI 붐을 이렇게 평가했다. 그는 30년 넘게 AI의 구조적 한계와 위험을 연구해 왔으며, 딥러닝 중심의 접근법만으로는 범용 인공지능(AGI)에 도달하기 어렵다는 주장을 지속적으로 제기해 왔다.


마커스 교수는 오늘날 AI 시스템의 핵심인 LLM에 대해 "새로운 개념을 이해하기보다는 '패턴 인식기(pattern recognizers)'에 가깝다"고 진단했다. 이로 인해 학습 범위를 벗어난 낯선 상황이나 실제 환경에서는 오류를 내기 쉽고, 사회가 기대하는 수준의 신뢰성을 아직 확보하지 못했다는 설명이다.


이런 평가는 최근 실리콘밸리를 중심으로 일부 AI 기업과 투자자 사이에서 확산된 낙관론과는 뚜렷하게 대비된다. 업계에서는 LLM이 제한된 영역에서 생산성 향상 등 실질적 효용을 이미 입증했고, 모델 규모 확대와 멀티모달·에이전트 기술을 통해 일반화 능력도 빠르게 개선되고 있다는 주장에 힘이 실린다. 다만 이 같은 주류 시각에 비교적 비판적인 소수 의견을 견지해 온 마커스 교수는 이런 부분적 성과가 곧 범용적 신뢰성으로 이어진다고 보기는 어렵다는 입장을 고수해 왔다.


그는 AI의 중장기적 발전 가능성 자체를 부정하지는 않았다. 다만 "AGI에 도달하기 위해서는 전통적인 기호 기반 AI와 신경망 기반 접근법을 결합한 '뉴로·심볼릭 AI'와 같은 구조적 전환이 필요하다"고 강조했다.


AI 산업을 둘러싼 투자 과열 논란에는 특히 강한 우려를 나타냈다. 그는 "최근 미국 국내총생산(GDP) 성장의 상당 부분은 AI로 인한 실질적인 생산성 향상이라기보다, AI 기대감에 따른 투기적 투자에서 기인했다"고 진단했다. 엔비디아와 같은 반도체 기업을 제외하면, AI가 실제로 막대한 수익을 창출하고 있다는 명확한 증거는 아직 제한적이라는 것이다.


특히 그는 생성형 AI가 업무 효율을 높이기보다는 오류 수정과 재작업을 늘려 오히려 생산성을 떨어뜨리는 '워크 슬롭(work slop)' 현상이 나타나고 있다고 지적했다.


마커스 교수는 끝으로 "닷컴버블 당시에도 기술의 방향은 옳았지만, 투자 시점은 틀렸다"며 "AI 역시 언젠가는 성공하겠지만, 현재 시장은 그 시점보다 지나치게 앞서 나가 있다"고 경고했다.


다음은 마커스 교수와의 일문일답.


-오늘날 AI 시스템의 핵심인 LLM에 대해 어떻게 평가하나.

▲LLM의 가장 근본적인 한계는 일반화 능력이다. 이 모델들은 이전에 본 데이터를 바탕으로 유사한 결과를 만들어내는 데는 뛰어나지만, 새로운 상황에 대한 깊은 이해나 추론에는 취약하다. 그래서 학습 데이터에 충분히 존재하지 않는 상황에 직면하면 오류를 내기 쉽다. 단순 복사는 아니지만, 본질적으로는 고도화된 모방에 가깝다.


-현재의 딥러닝 중심 접근법은 AGI 논의에서 어떤 위치에 있다고 보나.

▲현재 방식의 딥러닝만으로는 AGI에 도달하기 어렵다. AGI 출현은 가능하다고 보지만, 이를 위해서는 전통적인 기호 기반 AI와 신경망 기반 접근법을 훨씬 더 정교하게 통합해야 한다. 이른바 '뉴로-심볼릭 AI'와 같은 구조적 돌파구가 필요하며, 아직 등장하지 않은 새로운 아이디어들도 요구될 것으로 본다.


-최근 AI 기술과 산업에 대한 사회적·시장의 평가를 어떻게 보나.

▲전반적으로 AI는 지금 과대평가돼 있다. 가장 지배적인 기술인 LLM은 정확성과 신뢰성 측면에서 여전히 부족하다. 컴퓨터 프로그래밍 등 비교적 잘 작동한다고 여겨지는 영역에서도 오류는 여전히 빈번하다. LLM은 본질적으로 패턴 인식기이며, 현실 세계의 문제 대부분은 이를 넘어서는 능력을 요구한다.


-AI가 생산성을 높여 미국 경제 성장을 견인했다는 주장도 있다.

▲그 주장은 상당한 혼동을 내포하고 있다. 현재 GDP 성장의 상당 부분은 실질적 생산성 증가가 아닌, AI에 대한 투기적 투자 효과에서 비롯됐다. MIT를 포함한 여러 연구에 따르면, 대다수 기업은 AI에 투자하고서도 가시적인 투자 대비 수익을 얻지 못하고 있다(MIT가 발표한 '2025년 기업 환경에서의 AI 현황 보고서'에 따르면 300건의 공개된 생성형 AI 도입 사례와 함께 기업 등을 대상으로 조사를 실시한 결과, 기업들이 수백억달러를 투자하고도 이 중 95%는 가시적인 투자 대비 수익을 확인하지 못했다). 챗GPT 등장 이후 'AI가 직원 10명의 일을 할 것'이란 기대가 있었지만, 현실에서는 오류로 인해 오히려 업무 효율이 떨어지는 사례가 늘고 있다.


-AI 기업들에 대한 시장의 기대와 주가 평가는 정당한가. 일각에서는 닷컴버블을 연상시킨다는 우려가 나온다.

▲정당하다고 보지 않는다. 엔비디아는 훌륭한 기업이지만, 현재의 기업가치는 다른 기업들이 엔비디아 칩을 활용해 막대한 수익을 낼 것이라는 전제에 기반하고 있다. 그러나 그 전제를 뒷받침할 명확한 증거는 아직 부족하다. 엔비디아가 오픈AI에 지분투자하고, 오픈AI가 엔비디아 반도체를 대량 구매하는 순환 금융 구조 역시 실제 수요를 과장할 위험이 있다. 과열된 투자란 점에서 현재 AI 붐은 닷컴 버블과 매우 유사하다.


-AI가 노동 시장에 미칠 영향은.

▲단기적인 공포는 과장됐다. 현재 AI가 대규모로 일자리를 대체하고 있다고 보기는 어렵다. 일부 기업들은 비용 절감을 위해 AI를 핑계로 인력을 감축하고 있다. 20년 후에는 상황이 달라질 가능성이 높다. AI 발전이 노동시장을 실질적으로 대체하는 국면을 맞이하게 될 것이고, 이는 사회 전체가 피할 수 없이 마주해야 할 문제다.


-AI의 장·단기 위험을 어떻게 보나.

▲단기적으로는 사이버 범죄, 허위 정보, 비동의 딥페이크 포르노그래피 등 이미 현실화된 위험이 있다. 장기적으로는 AI를 인간의 의도에 맞게 통제하는 정렬(align) 문제가 가장 중요한 과제다. 특히 군사적 영역처럼 오류의 비용이 치명적인 분야에서는 위험이 더욱 커진다. AI가 인류를 멸종시킬 것이라고 보지는 않지만 허위 정보 확산이나 생물 테러, 군사적 오판 등을 통해 인류에 심각한 피해를 초래할 가능성은 충분히 현실적이다.


게리 마커스 교수는


지금 뜨는 뉴스

AD

게리 마커스 교수는 세계적인 인지과학자이자 인공지능(AI) 비평가다. 뉴욕대학교(NYU) 심리학·신경과학 명예교수로, 1990년대 중반부터 인간이 개념을 이해하고 규칙을 학습하는 방식에 대한 연구를 토대로 AI의 구조적 한계와 잠재적 위험을 분석해 왔다. 미국 내 공적 담론에서 AI의 과대평가를 경계하며 안전성과 신뢰성 문제를 꾸준히 제기해 온 대표적 인물로 꼽힌다. 주요 저서로는 '대수적 마음(The Algebraic Mind)', 'AI 재부팅(Rebooting AI)' 등 여러 권이 있으며, 일부 저작은 국내에도 번역돼 출간됐다. 햄프셔 칼리지에서 인지과학으로 학사 학위를 받았고, 매사추세츠공과대학교(MIT)에서 같은 전공으로 박사 학위를 취득했다.




뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
2026 새해 바뀌는 것
  • 25.12.3110:21
    '산림재난대응단' 통합·운영…임업 스마트팜 신규 도입
    '산림재난대응단' 통합·운영…임업 스마트팜 신규 도입

    내년 산림재난대응단이 신설돼 운영된다. 기존에 분산됐던 기능을 하나의 창구로 통합해 대응력을 강화한다는 취지다. 또 임업 스마트팜 신규 도입 등으로 청년의 산촌 유입을 유도한다. 산림청은 이 같은 내용의 '새해 달라지는 산림정책'을 31일 발표했다. 달라지는 산림정책은 산림재난으로부터 국민의 생명과 재산을 지키고 산촌 인구 유입 촉진, 산주 소득 확대를 통해 지역소멸 위기 극복에 동참하는 데 초점이 맞춰진다. 먼

  • 25.12.3109:00
    4세 유아도 무상교육·보육비 지원 받는다
    4세 유아도 무상교육·보육비 지원 받는다

    내년부터는 유치원과 어린이집을 다니는 4세 유아도 무상교육 및 보육비 지원 대상이 된다. 아이돌봄 서비스 지원 대상은 중위소득 200%에서 250% 이하 가구로 늘어난다. 대학생과 대학원생은 가구 소득에 상관없이 모두 등록금 대출을 받을 수 있다. 기획재정부는 31일 교육·보육·가족 분야에서 이뤄지는 다양한 정책 변화를 담은 '2026년부터 이렇게 달라집니다' 책자를 발간했다. 책자에 따르면 내년부터 유치원과 어린이집

  • 25.12.3109:00
    배당받으면 분리과세 혜택·두자녀 땐 400만원 카드공제
    배당받으면 분리과세 혜택·두자녀 땐 400만원 카드공제

    내년부터 고배당 상장법인의 배당소득에 대한 분리과세가 도입된다. 다자녀 가구에 대한 신용카드 공제 한도를 1인당 100만원 확대하고 보육수당 비과세도 늘린다. 웹툰 콘텐츠 제작 비용에 대한 소득세·법인세 10% 세액공제도 신설된다. 기획재정부는 31일 내년부터 고(高)배당 상장회사 투자자들의 배당소득에 대해 낮은 세율을 적용하는 배당소득 분리과세를 도입한다. 배당성향(당기순이익 대비 현금 배당액)이 40% 이상(배

  • 25.12.3109:00
    전기차 화재 사고당 최대 100억 보장…폭염·지진 경보 강화
    전기차 화재 사고당 최대 100억 보장…폭염·지진 경보 강화

    정부가 내년부터 환경·에너지·기상 분야 제도를 대폭 손질한다. 기후위기 대응과 탄소중립 이행을 가속하는 한편, 폭염·지진 등 복합재난에 대비한 국민 안전망을 강화한다. 기획재정부가 31일 발간한 '2026년부터 이렇게 달라집니다' 자료집에 따르면 기후에너지환경부와 기상청을 중심으로 총 20여 개의 환경·에너지·기상 관련 제도가 새로 도입되거나 개편된다. 정부는 우선 내년부터 무공해차 보급 확대를 위한 금융지원

  • 25.12.3109:00
    국민연금 보험료율 9%→9.5%
    국민연금 보험료율 9%→9.5%

    내년부터 국민연금 보험료율이 9%에서 9.5%로 오른다. 생계와 의료, 주거, 교육 등 각종 급여의 산정 기준이 되는 중위소득이 4인 가족 기준 6.51%로 오른다. 이에 따른 월 최대 생계급여액은 207만8000원으로, 200만원을 넘기는 것은 이번이 처음이다. 기획재정부는 내년부터 변화하는 보건·복지·고용 정책들을 담은 '2026년부터 이렇게 달라집니다' 책자를 31일 발간했다. 내년에는 국민연금법 개정안 시행에 따라 국민연금

기획
AI시대, 일자리가 바뀐다
  • 26.01.0208:53
    "김부장 아닌 김사장부터"…AI 특훈 나선 기업들
    "김부장 아닌 김사장부터"…AI 특훈 나선 기업들

    편집자주제조업을 포함한 산업 현장에서의 인공지능(AI) 활용은 올해 산업계 최대 화두가 될 것으로 보인다. 이미 제조현장에 투입된 AI는 생산성 향상에 견인차 역할을 하고 있는 점을 입증했다. 그 범위는 올해 본격적으로 넓어지게 된다. AI발 생산 혁신의 이면에는 일자리 감소 우려가 자리하고 있다. 인력 개입 없이 생산이 이뤄지는 소위 '다크팩토리(Dark Factory)' 개념이 점차 현실화하면서 완전 자동화가 가능해질 것으로

  • 26.01.0207:00
    15년 경력 현장 정비사가 AI 인력으로…대한항공의 실험[AI시대, 일자리가 바뀐다]
    15년 경력 현장 정비사가 AI 인력으로…대한항공의 실험[AI시대, 일자리가 바뀐다]

    편집자주제조업을 포함한 산업 현장에서의 인공지능(AI) 활용은 올해 산업계 최대 화두가 될 것으로 보인다. 이미 제조현장에 투입된 AI는 생산성 향상에 견인차 역할을 하고 있는 점을 입증했다. 그 범위는 올해 본격적으로 넓어지게 된다. AI발 생산 혁신의 이면에는 일자리 감소 우려가 자리하고 있다. 인력 개입없이 생산이 이뤄지는 소위 '다크팩토리(Dark Factory)' 개념이 점차 현실화되면서 완전 자동화가 가능해질 것으로

  • 26.01.0207:00
    "쇳물 찌꺼기 긁던 손목 통증과 이별" AI와 동행하는 포스코 ‘김부장들’[AI시대, 일자리가 바뀐다]
    "쇳물 찌꺼기 긁던 손목 통증과 이별" AI와 동행하는 포스코 ‘김부장들’[AI시대, 일자리가 바뀐다]

    편집자주제조업을 포함한 산업 현장에서의 인공지능(AI) 활용은 올해 산업계 최대 화두가 될 것으로 보인다. 이미 제조현장에 투입된 AI는 생산성 향상에 견인차 역할을 하고 있는 점을 입증했다. 그 범위는 올해 본격적으로 넓어지게 된다. AI발 생산 혁신의 이면에는 일자리 감소 우려가 자리하고 있다. 인력 개입 없이 생산이 이뤄지는 소위 '다크팩토리(Dark Factory)' 개념이 점차 현실화하면서 완전 자동화가 가능해질 것으로

  • 26.01.0207:00
    LG 스마트팩토리가 보여준 공존…"연결고리는 결국 사람"
    LG 스마트팩토리가 보여준 공존…"연결고리는 결국 사람"

    편집자주제조업을 포함한 산업 현장에서의 인공지능(AI) 활용은 올해 산업계 최대 화두가 될 것으로 보인다. 이미 제조현장에 투입된 AI는 생산성 향상에 견인차 역할을 하고 있다는 점을 입증했다. 그 범위는 올해 본격적으로 넓어지게 된다. AI발 생산 혁신의 이면에는 일자리 감소 우려가 자리하고 있다. 인력 개입 없이 생산이 이뤄지는 소위 '다크 팩토리(Dark Factory)' 개념이 점차 현실화하면서 완전 자동화가 가능해질 것

  • 26.01.0207:00
    "위험한 용접은 로봇이, 마지막 판단은 사람이"…'공존'의 한화오션 조선소[AI시대, 일자리가 바뀐다]
    "위험한 용접은 로봇이, 마지막 판단은 사람이"…'공존'의 한화오션 조선소[AI시대, 일자리가 바뀐다]

    편집자주제조업을 포함한 산업 현장에서의 인공지능(AI) 활용은 올해 산업계 최대 화두가 될 것으로 보인다. 이미 제조현장에 투입된 AI는 생산성 향상에 견인차 역할을 하고 있는 점을 입증했다. 그 범위는 올해 본격적으로 넓어지게 된다. AI발 생산 혁신의 이면에는 일자리 감소 우려가 자리하고 있다. 인력 개입 없이 생산이 이뤄지는 소위 '다크팩토리(Dark Factory)' 개념이 점차 현실화되면서 완전 자동화가 가능해질 것으로

이슈
CES 2026
  • 26.01.0609:31
    류재철 “가사노동제로 AI”, 노태문 “전 제품에 AI”…삼성·LG 대표 글로벌 데뷔전
    류재철 “가사노동제로 AI”, 노태문 “전 제품에 AI”…삼성·LG 대표 글로벌 데뷔전

    세계 최대 전자·정보기술 전시회 국제전자제품박람회(CES 2026)를 계기로 삼성전자와 LG전자 양대 기업의 새 수장이 나란히 글로벌 무대에 섰다. 노태문 삼성전자 대표이사 사장(DX부문장)과 류재철 LG전자 최고경영자(CEO)는 이번 전시를 통해 각 사의 인공지능 전략과 중장기 방향성을 직접 제시하며 주도권 경쟁에 나섰다. LG전자는 개막 하루 전인 5일 만달레이베이 컨벤션센터에서 글로벌 전략 발표 행사 'LG 월드 프리미어

  • 26.01.0609:30
    과기정통부, 2년 연속 CES 혁신상 수상 기업 배출
    과기정통부, 2년 연속 CES 혁신상 수상 기업 배출

    과학기술정보통신부는 '디지털 공공 혁신생태계 조성 사업'에 참여한 기업이 지난해에 이어 올해도 CES 혁신상을 수상하며, 2년 연속 국내 거브테크(GovTech) 기업의 국제 경쟁력을 입증했다고 6일 밝혔다. 거브테크란 데이터, AI 등 디지털 기술을 공공서비스에 도입해 대국민 디지털 융합, 지역·사회 문제 해결, 공공 인프라 등을 혁신하는 서비스를 말한다. 2025년도 사업 참여 기업 가운데 CES 2026 혁신상 수상 기업으로 선정

  • 26.01.0609:24
    LG이노텍, AIDV 시대 선도할 모빌리티 솔루션 공개
    LG이노텍, AIDV 시대 선도할 모빌리티 솔루션 공개

    LG이노텍은 6~9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 정보통신(IT)·가전 전시회 'CES 2026'에서 미래 모빌리티 혁신 솔루션을 공개한다고 6일 밝혔다. LG이노텍의 전시 부스는 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀 초입에 만들었다. 규모는 100평에 이른다. 전시는 지난해와 마찬가지로, 모빌리티 단독 테마로 기획됐다. LG이노텍은 개별 부품 단위로 제품을 나열하던 기존 방식 대신, 테마별로 부품들을 한

  • 26.01.0609:01
    두산밥캣, 업계 최초 'AI 음성제어 건설장비' 공개
    두산밥캣, 업계 최초 'AI 음성제어 건설장비' 공개

    두산밥캣이 작업자의 음성 명령에 따라 건설장비가 즉각 반응하는 기술을 공개했다. 소형 건설장비 업계에서 인공지능(AI) 음성제어가 실제 장비에 적용된 것은 이번이 처음이다. 두산밥캣은 5일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 'CES 2026' 미디어데이에서 AI 기반 음성제어 기술을 포함한 차세대 소형 건설장비 기술을 공개했다. 작업자가 손을 쓰지 않고도 장비를 조작할 수 있도록

  • 26.01.0609:00
    BMW, 노이어 클라쎄 '뉴 iX3' AI 음성비서 첫 공개
    BMW, 노이어 클라쎄 '뉴 iX3' AI 음성비서 첫 공개

    BMW가 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2026'에서 미래 비전인 '노이어 클라쎄'의 첫 양산형 모델 'BMW 뉴 iX3'에 적용된 다양한 차세대 혁신 기술을 선보였다. 글로벌 자동차 제조사 가운데 최초로 아마존 '알렉사+' 기술을 탑재한 인공지능(AI) 기반 음성 비서 'BMW 지능형 개인 비서'도 처음으로 공개했다. 소프트웨어 정의 차량(SDV)을 기반으로 하는 '뉴 iX3'는 지속적으로 진화하는 사용자 경험을 제시하게

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.3118:01
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"
    양기대 "경기도 대중교통 무료화하겠다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양기대 전 국회의원(12월 31일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 올해의 마지막 '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 지난 12월 18일 경기도지사 민주당 경선에 출마하겠다고 선언한 분이죠. 재선 광명시장을 지내고 국회의원을 지낸 양기대 전 의원님 어서 오세요. 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 양기대

  • 25.12.2612:13
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"
    진중권 "이준석은 리틀 트럼프, 한동훈은 정치 감각 뛰어나"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 진중권 동양대 교수(12월 23일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. '소종섭의 시사쇼' 시작하겠습니다. 오늘은 진중권 동양대 교수 모시고 최근 정국 상황 관련해서 촌철살인 진 교수님의 비평 듣는 시간 갖도록 하겠습니다. 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 진중권 : 예, 안녕하십니까. 소종섭 : 최근

  • 25.12.2309:51
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"
    박원석 "대통령이 지방선거 판 중심에 떠오르고 있다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 박원석 전 정의당 의원(12월 19일) 소종섭 : '통일교 금품 수수 의혹 수사'가 빠르게 진행됩니다. 한학자 총재의 전 비서실장도 조사했고, 전재수 전 장관도 소환 조사했습니다. 전체적인 수사 흐름, 또 향후의 전개 상황 어떻게 봅니까? 박원석 : 일단 공소시효 논란도 좀 의식하는 것 같고 일각에서

  • 25.12.1810:59
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"
    이재명 대통령 업무 스타일은…"똑부" "구축함" "밤잠 없어"

    정부 부처 업무 보고가 계속되고 있다. 오늘은 국방부 보훈부 방사청 등의 업무 보고가 진행된다. 업무 보고가 생중계되는 것에 대해 강유정 대통령실 대변인은 "감시의 대상이 되겠다는 의미, 정책이 어떻게 만들어지는지 보여주는 것"이라고 설명했다. 업무 보고가 이루어지면서 이재명 대통령의 업무 스타일에 대한 관심도 커지고 있다. 대통령실 참모들과 대통령과 같이 일했던 이들이 말하는 '이재명 업무 스타일'은 어떤 것인

  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기