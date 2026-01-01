환자 750만명, 사망자 3100명 넘어섰다…'신종 독감' 번지는 美

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연말 행사로 감염자 더 증가했을 것으로 추정

현재 백신, 변이와 일치않지만 중증도 낮춰

미국에서 신종 독감이 빠르게 퍼지는 가운데 누적 사망자가 3100명을 넘어섰다.

시민들이 독감 예방 접종을 받는 모습. 아시아경제DB

지난달 31일(현지시간) AP통신에 따르면 미국 질병통제예방센터(CDC)는 이번 겨울 시즌 독감으로 인한 환자가 최소 750만명, 입원 환자가 8만1000명, 사망자가 3100명으로 추산된다고 밝혔다. 사망자에는 최소 9명의 아동이 포함됐다. 다만 해당 수치는 지난달 20일을 기준으로 한 집계로, 크리스마스 등 대규모 연말 행사 영향으로 실제 감염자 수는 이를 웃돌 것으로 예상된다.

현재 미국에서는 신종 변이 독감인 '서브클레이드 K'가 번지고 있다. 이는 A형 독감 바이러스의 한 종류인 H3N2의 변이로, 영국, 일본, 캐나다 등에서 먼저 유행한 뒤 미국으로 퍼졌다. CDC 보고서에 따르면 절반이 넘는 주에서 독감 관련 질환 수준이 '높음' 또는 '매우 높음' 단계에 이르렀다. 특히 뉴욕주 보건당국은 한 주 동안 독감 환자가 7만1000명 발생해 2004년 이후 단일 주 기준 최다 기록을 세웠다고 전했다.

마이클 오스터홀름 미네소타대학 감염병 연구소장은 "독감 시즌이 이제 막 시작됐기 때문에 정확히 어떤 양상으로 나타날지 예측하기 어렵다"며 "현재는 감염이 빠르게 느는 것으로 보인다"고 전했다. 보건 당국도 이번 시즌 독감 유행이 지난 시즌처럼 극심한 수준이 될지는 아직 판단하기 어렵다고 말했다. 이외에도 ▲사우스캐롤라이나주 ▲뉴저지주 ▲콜로라도주 ▲루이지애나주 등도 심각한 수준을 보이고 있다.

전문가들은 지금이라도 독감 예방접종을 받아야 한다고 당부했다. 이번 백신이 서브클레이드 K와 완벽하게 일치하지는 않지만, 영국에서 진행된 분석 결과 입원 위험을 낮추는 등 부분적인 예방 효과가 확인됐다고 설명했다.

H3N2 변이가 유행하는 독감 시즌은 일반적으로 감염자 수가 많고 중증 환자가 늘어나는 등 심각한 양상을 보인다. 하지만 페코즈 존스 홉킨스 대학교수는 이번 서브클레이드 K가 단순히 더 쉽게 퍼지는 것인지, 아니면 더 위험한 것인지 밝히기까지는 시간이 더 필요하다고 덧붙였다.





한편 CDC는 생후 6개월 이상 모든 사람에게 접종을 권장하고 있지만, 실제 접종률은 오히려 낮아지고 있다. 올겨울 유통된 백신 물량은 약 1억3000만 회분으로 지난해보다 10% 감소했다. 지난해 11월 말 기준 접종 비율은 어린이 17%, 성인 23% 수준에 머물렀다. 독감은 중이염·부비강염 등 합병증 위험을 높이고, 치료가 늦어질 경우 폐렴으로 악화하고, 심할 경우 사망으로 이어질 수 있다.





