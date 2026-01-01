"백금 너마저"…금·은 랠리 이어 한달새 34% 폭등

공급 부족·투자 수요 증가 등 원인

국제 백금 가격이 2025년 한 해만 120% 이상 치솟으면서 1987년 이후 38년 만에 최고 상승률을 보였다.

31일(현지시간) 미국 뉴욕상업거래소에 따르면 이날 백금 선물 가격은 트로이온스당 2148달러(약 311만원) 선에서 거래됐다. 지난달 26일에는 2534.70달러(약 366만 7700원)로 사상 최고치를 기록하면서 지난달에만 34% 상승했고, 연간 상승률은 무려 121%나 뛰어올랐다. 백금족 금속인 팔라듐도 올해 80% 급등했다.

이 결과는 ▲금·은 등 귀금속에 대한 투자 수요 증가 ▲공급 부족 상황 ▲유럽연합(EU)이 2035년 내연기관차 판매 금지 방침을 철회한 점 등이 복합적으로 작용한 것이라는 분석이 나온다.

백금과 팔라듐은 배기가스 제어장치인 촉매 장치 등에 사용된다. 올해 미국의 관세 정책을 둘러싼 불확실성과 금·은 가격 랠리가 전기차 확산이라는 장기 악재를 상쇄하면서 올해 백금과 팔라듐 가격을 밀어 올린 것이다. 아울러 지난달 16일 EU가 2035년부터 내연기관차 판매를 전면 금지하기로 한 방침을 철회하면서 일부 내연기관차 판매도 가능해졌다는 사실이 호재로 작용했다. 미쓰비시 애널리스트들은 "촉매 장치의 사용을 연장하는 것으로, 백금족 금속에 스테로이드 주사를 놓은 것"이라며 "(내연기관차 판매) 연장 기간이 특정 시점으로 한정되지 않은 데다 EU가 더 엄격한 배출 기준을 계속 요구할 예정이어서 촉매에 사용되는 백금족 금속 함량도 더 높아질 수밖에 없다"고 설명했다.

여기에 미국 행정부가 백금과 팔라듐을 경제와 국가 안보에 필수적인 '핵심 광물' 목록에 포함한 덕도 봤다. 관세 부과 등이 예상되면서 현물 물량이 미리 미국으로 대거 흘러 들어갔고, 이는 다른 지역 현물 시장에서 공급이 빠듯해진 상황으로 이어졌다. 주요 생산지인 남아프리카공화국의 생산량이 ▲전력난 ▲광산 인프라 노후화 ▲광산 투자 감소 등의 이유로 줄어든 것도 영향을 미쳤다.





세계 최대 백금족 금속 소비국이자 수입에 대부분 의존하는 중국에서 지난 11월 백금족 금속 선물 거래가 시작된 것도 가격 상승을 가속했다. 대규모 투기성 자금이 유입되자 광저우선물거래소는 가격제한폭을 조정하기도 했다.





